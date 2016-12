Succes mondial pentru Colegiul Naţional „Regina Maria” cu un proiect pentru salvarea mediului

Succes mondial pentru Colegiul Național „Regina Maria” cu un proiect pentru salvarea mediului

Alături de școli din alte țări, Colegiul Național de Arte „Regina Maria” a fost implicat într-un proiect internațional pentru salvarea mediului, care a debutat în primăvară și s-a finalizat în această toamnă cu un mare succes: obținerea locului al doilea. „Juriul a fost impresionat de entuziasmul copiilor, de diversitatea activităților, de metodele pe care le-au găsit pentru a-și promova ideile și proiectele și mai ales de invenția lor!!! De asemenea, ne-au transmis o scrisoare de mulțumire pentru tot ceea ce s-a realizat în această campanie”, ne-a declarat prof. Adriana Timofte. Campania CO2nnect (www.co2nnect.org) este organizată de partenerii și membrii proiectului „Învățare pe toată durata vieții, Comenius, SUPPORT: parteneriat și participare pentru un viitor sustenabil”. Proiectul este finanțat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein și Norvegiei, prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European. Înscrierea Colegiului Național de Arte „Regina Maria” în această campanie a fost pentru elevi punctul de plecare pentru o serie de activități ecologice, coordonate de prof. Adriana Timofte, prof. Doinița Pindic și prof. Ioana Rîcă. Povestea unui succes mondial Activitățile ecologice sunt foarte interesante atât pentru elevi, dar și pentru profesori, întrucât oferă posibilitatea aflării de lucruri deosebite. Una dintre activitățile din cadrul acestei campanii mondiale a fost promovarea evenimentului „Earth Hour” (Ora Pământului) în Constanța, ocazie cu care s-a stabilit „planul de luptă” ce a constat în documentarea despre criza energetică mondială, fenomenul de încălzire globală, efectele gazelor de seră, schimbările clima-terice. Activitățile au mai inclus și legături pe internet cu susținători ai evenimentului și, în final, au devenit și susținători oficiali alături de Opera Română și Filarmonica „George Enescu”. De asemenea, a fost realizat un scurt videoclip realizat de clasele a VIII-a A și a VIII-a B, în care cetățenii au fost îndemnați să stingă lumina timp de o oră în seara zilei de 28 martie 2009 și care a fost postat pe www. orapamantului.ro. „Scopul nostru a fost să-i solicităm pe elevi să participe activ la viața comunității. Am reușit cu ușurință să captăm interesul acestora, să le oferim o altfel de învățătură care să le satisfacă, astfel, curiozitatea științifică, o cale de cunoaștere activă a lumii înconjurătoare, venind ca o completare a programei școlare. Am urmărit, totodată, asigurarea dezvoltării competențelor și a personalității individului. Am găsit astfel metoda ideală de a-i face pe copii să asimileze o multitudine de cunoștințe într-un mod plăcut, în ritmul lor propriu și creativ”, ne-a declarat prof. Timofte. Comoara Verde (3 mai 2009) a fost următoarea activitate care a prilejuit întâlnirea cu reprezentanții autorităților locale din Eforie Nord, Primăria și Poliția Comunitară, care i-au sprijinit pe elevi, oferindu-le pomii pe care i-au plantat. O altă acțiune care a vizat direct volumul emisiilor de bioxid de carbon a fost împărțirea de fluturași, în luna mai, șoferilor din Constanța și Eforie Nord. De asemenea, s-a realizat un videoclip „Take action!”, prin care elevii au recomandat folosirea mijloacelor de transport în comun, cât de mult posibil. Toate proiectele și activitățile vor fi expuse într-o carte pe a cărei copertă vor apărea inventatorii Colegiului de Arte. Părerile elevilor „A planta pomi este ca și când ai aduce viață pe Pământ!” (Oana Țugui, 12 ani, Constanța). „A vorbi cu cetățenii, când ești așa de tânăr, este foarte important, pentru că adulții încep să se gândească, să-și schimbe obiceiurile nonecologice, pentru o lume mai bună și mai curată” (Monica Ariton, 13 ani, Constanța). „Să ne salvăm planeta înseamnă să ne salvăm viața! Asta am învățat din proiectul CO2nnect” (Veronica Popa, 13 ani, Constanța).