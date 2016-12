Evaluarea Națională 2013

Subiectele de la matematică, o „jucărie“

Ieri, ultima probă a Evaluării Naționale 2013, cea de matematică, i-a luat prin surprindere pe elevii de clasa a VIII-a prin lejeritatea subiectelor propuse spre rezolvare.Din totalul celor 5.536 de elevi constănțeni înscriși inițial, 120 au absentat de la proba de ieri și suntem convinși că au regretat când au aflat ce subiecte ușoare au avut de rezolvat colegii lor prezenți.De la părinții care își așteptau copiii să iasă din examen, am aflat că au fost și elevi care au ieșit din examen după o jumătate de oră și au declarat subiectele ca fiind „o jucărie”. O mămică, profesoară de matematică, afirma că o să plouă cu note de 10: „Subiectele au fost net mai ușoare decât cele de anul trecut. Nu mai vorbesc despre cele de la simulare”.Iată ce subiecte le-au picatElevii au avut de rezolvat varianta cu numărul 3.La primul subiect, elevii au avut de aflat, printre altele, rezultatul operațiilor 4Ś4+10, cât este numărul „a” dacă a/6=5/2, precum și perimetrul unui pătrat și volumul unui cub cu laturi date. La același subiect, li s-a cerut să interpreteze datele dintr-un tabel cu notele unui examen.Subiectul II a avut ca primă cerință desenarea unei piramide triunghiulare regulate, după care elevii au trebuit să rezolve o problemă de aritmetică: „Ana și Bogdan au împreună șapte mere, Ana și Călin au împreună opt mere. Câte mere are Ana, știind că toți trei au împreună 12 mere?”.Tot la subiectul II, una dintre cerințe a fost legată de funcția f(x)= x + 2, la care s-a cerut să se calculeze f(0) + f(-2) și să se reprezinte grafic funcția. De asemenea, elevii au avut de demonstrat, pentru o expresie matematică E(x) dată, că E(x)=1 pentru orice număr real în afară de -2 și 2.Subiectul III a fost alcătuit din două probleme de geometrie, prima având în ipoteză un drep-tunghi cu latura și diagonala date, iar a doua, un paralelipiped dreptun-ghic.Evaluarea lucrărilor este făcută de către doi profesori din unitatea respectivă de învățământ, de regulă unitate școlară cu per-sonalitate juridică. În cazul în care nu există câte doi profesori la disciplinele la care se susține evaluarea națională, va fi solicitat un cadru didactic din cea mai apropiată unitate de învățământ. Evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare și de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte și complete și 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabilește nota prin împărțirea la 10 a punctajului obținut de elev, fără rotunjire și o trece pe lucrare. În cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează și se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori.Afișarea rezultatelor este programată sâmbătă, 29 iunie (până la ora 16.00). În aceeași zi, în inter-valul 16 - 20, pot fi depuse contes-tațiile, care vor fi soluționate în zilele de 30 iunie, 1 și 2 iulie. Rezultatele finale, după contestații, vor fi afișate în 3 iulie.Media de admitere în liceu va fi calculată ca medie aritmetică dintre media notelor de la evaluare și media generală a anilor de gimnaziu.