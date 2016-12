Evaluarea Națională

Subiecte accesibile la matematică: „Se poate lua lejer peste 5“

Ieri, 5.578 de absolvenți constănțeni de clasa a VIII-a au susținut ultima probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale, cea la Matematică.Majoritatea celor cu care am stat de vorbă se așteptau ca la proba de ieri să le pice subiecte mai ușoare, după ce luni, la limba română, au avut de deslușit câteva capcane. „A fost mai greu decât anul trecut la matematică, dar mai ușor decât la simulare sau decât la proba de română. Am avut probleme cu subiectul III, dar sper să iau măcar un 7,50”, ne-a declarat Gabriela, elevă la Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea”.În curtea aceleiași in-stituții am asistat la o discuție între mămicile care susțineau că au fost mult prea grele subiectele de la limba română pentru niște copii de clasa a VIII-a versus o altă mamă care susținea că noua abordare a subiectelor îi pregătește pentru viață. „Decât să învețe pe dinafară conspecte, mai bine să-și pună în valoare lecturile pe care le-au avut de citit. Trăim vremuri în care copilul trebuie să se pună în valoare în societate prin ceea ce scoate pe gură, prin puterea lui de analiză, nu prin toceală”, susținea respectiva constănțeancă.„Sunt subiecte cu care se poate lua peste 5“Empatizând cu propriii elevi, ca să folosim termenul „vedetă” de luni, o profesoară de matematică de la Școala nr. 24 a analizat împreună cu eleva sa subiectele și a decretat: „Draga mea, se poate lua lejer peste 5". Rezultatele inițiale vor fi afișate în fiecare unitate școlară vineri, 27 iunie, până la ora 16, iar contes-tațiile vor putea fi depuse în aceeași zi, în intervalul 16-20, urmând ca rezultatele finale să fie afișate pe 1 iulie.Înscrierea în liceele de stat se face pe baza mediei de admitere, în care media generală de la evaluarea națională din clasa a VIII-a are o pondere de 75%, iar media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, o pondere de 25%.Reamintim că la simularea Evaluării Naționale 2014, care a avut loc în perioada 18-20 februarie, județul Constanța s-a situat, la general, pe locul 20, cu 47,37% note peste 5. Defalcat, la limba și literatura română s-au obținut 68,4% note peste 5, iar la Matematică - 30,1%.Și pentru că tot suntem la capitolul statistici, aproape 77 la sută dintre elevii constănțeni care au participat la Evaluarea Națională în 2013 au obținut medii peste 5, fiind date 422 de note de 10, cele mai multe dintre acestea, 407, fiind la Matematică.