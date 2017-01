„Subfinanţarea a adus învăţământul românesc la pământ!”

Interviu cu prof. Constantin Daba

„Subfinanțarea a adus învățământul românesc la pământ!”

La fel cum numele prof. Constantin Vitanos se leagă de înființarea Colegiului Pedagogic constănțean, și prof. Constantin Daba se identifică cu Liceul „Călinescu”. La origine oltean, a absolvit Liceul „Traian” din Turnu Severin, după care a urmat Facultatea de limbi romanice și clasice din cadrul Universității București, pe care a absolvit-o în anul 1965.- Cum ați ajuns să înființați Liceul „Călinescu” la Constanța?- Pe vremea aceea, se făceau repartiții guvernamentale și cele mai bune erau la Constanța și Oradea, iar colegii m-au îndemnat să aleg Constanța, ca să aibă și ei la cine să vină la mare. Am fost repartizat la Liceul „Mihai Eminescu”, profesor de latină. Ulterior, am urmat și Facultatea de istorie. Am fost timp de 11 ani profesor de istorie la Colegiul Tehnic „Tomis” în perioada 1977-1990.Din 1990, m-am mutat la Liceul „Călinescu”, pe care eu l-am înființat și am fost primul director al acestei instituții, până în anul 2006. A fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea, aproape de sufletul meu, pentru că am reușit, împreună cu colegii mei, să facem din Liceul „Călinescu” o școală despre care s-a vorbit și se vorbește cu respect nu numai în Constanța, ci în România și chiar și peste hotare, în Franța, Italia, acolo unde am avut legături cu școli de categoria noastră. Am stimulat aptitudinile elevilor pentru limbi străine, „Călinescu” fiind primul liceu din oraș cu clase bilingve, de engleză, franceză, germană, spaniolă, portugheză.- Chiar dacă la ora actuală predați în sistemul privat, ce părere aveți despre decăderea statutului de dascăl?- Cuvântul de dascăl ori dăscăliță evocă niște lucruri deosebite, nu numai pentru mine, ci întreaga literatură este plină despre această meserie. Pentru că educația de la aceasta pornește, de la o relație bună între dascăl și elev. A căzut în derizoriu nu numai dascălul, ci tot învățământul românesc, care acum este la pământ. Noi l-am gândit altfel în anii 90. Ne-am gândit că învățământul va fi unul dintre motoarele care va mișca România și o va duce în rândul țărilor civilizate. Sunt multe exemple de dascăli care și-au făcut meseria așa cum trebuie. Cred că subfinanțarea și-a spus cuvântul. Când eram mai tânăr, am participat la discutarea primei Legi a învățământului, care pornea cu ideea că este o prioritate națională. Păcat, însă, că a rămas numai la nivelul frazei. Dacă învățământul ar fi putut să fie finanțat, dacă ar fi păstrat în interiorul său acei dascăli pe care eu îi am în amintirea mea de elev în Turnu Severin și de-a lungul carierei mele, eu cred că tinerii n-ar mai fi plecat peste hotare.- Cum ar fi putut să-i păstreze dacă societatea românească este răscolită?- Într-adevăr este răscolită și nu a reușit să se așeze nici la 23 de ani de la un moment crucial. Toți miniștri care s-au perindat au spus că fac reformă în învățământ, însă reforma reală nu a fost făcută încă.Reforma ar fi trebuit să plece de la schimbarea mentalităților despre rolul școlii în viața oamenilor, în viața societății. Reforma trebuie să cuprindă și reformarea lecției, adică să fie atractivă pentru copii, să îi învețe pe copii ceva, ei să aibă încredere în școală.- Nu vi se pare că s-a distanțat catedra de bănci?- E posibil, eu n-am simțit asta niciodată, pentru că relaționarea dintre mine și elevi a fost de bună calitate. Unul dintre obiectivele pe care trebuie să-l atingă școala este respectul față de educatori. Copiii privesc cu prea multă ușurință la cei care s-au ajuns nu datorită muncii, nu datorită pasiunii de a citi, de a recepta de a descoperi adevărul în viață și în știință. Pe ei asta îi încântă. Sunt doritori să aibă un telefon de ultimă generație, să aibă haine deosebite, dar nu sunt doritori să citească o carte. Iar noi, educatorii, muncim să îi apropiem pe copii de școală.- Oare se mai pot apropia, în condițiile în care școala nu mai educă, ci transmite informații?- Simt că elevii caută să se îndepărteze de școală. Întotdeauna a fost bun acel învățământ care i-a învățat pe copii, le-a creat deprinderi, i-a învățat să muncească. Nu fac parte din corul celor care spun că nu mai e nicio speranță.- Cu șase miniștri schimbați într-un an…- Dacă se schimbă o persoană, nu este nicio strategie. Dacă se schimbă viziunea, dacă școala e subordonată politicului, atunci într-adevăr ceva nu e în regulă. Repet, eu încă mai cred că învățământul românesc își poate reveni doar cu reforme serioase care pornesc de la lucruri mărunte. Cum ar fi organizarea lecțiilor la clasă. Copiii trebuie învățați să cunoască niște valori și să le respecte. Or, asta nu se învață nici de la televizor, nici pe stradă, ci la școală.- Ce sfat aveți pentru tânăra generație de dascăli?- Este amestecată această generație. Formată și din oameni care privesc totul cu superficialitate, dar și din copii serioși, care privesc cu îngrijorare locul unde vor lucra. Eu cred că învățământul este totuși un loc unde se poate lucra, dar trebuie să se gândească că intră într-un domeniu în care n-au satisfacția materială pe care o pot avea în altă parte, dar pot avea o satisfacție mult mai mare: dragostea copilului față de educator.