Stufstock - o săptămână de rock, film, teatru şi fotografie

Cel mai cunoscut festival din sud-estul Europei

Stufstock - o săptămână de rock, film, teatru și fotografie

În perioada 21-29 august, ediția a noua a Stufstock Rockarte aduce din nou în Vama Veche o săptă-mână de evenimente culturale interesante. Alături de concertele cu care Stufstock-ul și-a obișnuit de opt ani publicul, vara trecută, evenimentul a început să susțină și alte forme de exprimare artistică: filmul, teatrul și fotografia. Concertele de la scena princi-pală vor avea loc la finalul săptămânii de rockarte. Zona muzicală a Stufstock va aduce și anul acesta concursul Stufstock Newcomers și workshopul Rockschool. La începutul lunii iunie, erau înscrise formațiile Backstage Hero (pop-punk) - București, The Band For Rent (alternative/rock) - Cluj-Napoca, Central Warehouse (blues/classic rock/metal) - Bucu-rești, Day One (acoustic/folk/blues) - Alba-Iulia, Dirty Dog (blues/rock) - București, Ender (alternative/pop) - București, FacePlant (hardcore/thrash) - Timișoara, Manfellow Spuza (alternative/rock) - Târgu Mureș, Red Magnetic (alternative/rock) - București, Sketch (alternative/indie) - București, Skullp (hardcore/metal/thrash) - Cluj-Napoca, Tagma (alternative/rock) - Sibiu, Tunesinnaourheads (funk/rock) - București, Umbra (alternative/rock) - Piatra Neamț. Trupele care au câștigat primele trei locuri la concursul Stufstock Newcomers în 2010 au avut ocazia să cânte în deschiderea ultimei zile de rock pe scena principală și au primit ca premiu producția și lansarea următorului album (Whitewalls), realizarea unui videoclip, aflat acum în producție (The Da Da) și un kit muzical pentru sala de repetiții (East Roots). Pe de altă parte, prin workshopul de muzică Rockschool, cei care au vrut să învețe să cânte la chitară, bass și tobe au urmat cursurile Rockschool, unde au asistat la lecții teoretice și demonstrații tehnice. În fiecare seară au avut loc concerte ale elevilor școlii Rockschool, urmate de jam-sessions susținute de profesori și elevi. Proiectele Filmstock și Teatru la Stufstock, care anul trecut au adus împreună peste 3.000 de spectatori în Vama Veche, continuă și vara aceasta. Evenimentul de fotografie organizat de Stufstock Rockarte, Shoot the Rockstar, va continua și vara aceasta, prin workshopul „Vama sub lumini de Oscar”, organizat de 4K. Atelierul de fotografie va începe duminică, 21 august, și va aduce împreună, în fiecare zi, zeci de pa-sionați, profesioniști, foto-jurnaliști sau amatori, cu vernisaje și prac-tica hands on pe aparatură profesională. Cei înscriși la atelierul „Vama sub lumini de Oscar” vor avea la dispoziție echipamente profesionale și cele mai bune sisteme de lumină continuă de la Dedolight și KinoFlo, companii care au în palmares numeroase premii Oscar, CINEC și Emmy pentru inovație și tehnologie.