Stufstock începe astăzi cu o premieră

Pornit în 2003 de un grup de vamaioți sătui de atmosfera și muzica de prost gust ce se instala încet dar sigur în Vamă, festivalul Stufstock - Salvați Vama Veche a reușit să coaguleze în jurul acestei idei în fiecare an zeci de mii de participanți. Cu timpul, acesta devine unul din cele mai importante evenimente culturale ale României. 2012 înseamnă 10 ani de Stufstock, o perioadă în care organizatorii au reușit să capteze atenția publicului și într-o măsură a oficialităților asupra problemelor cu care se confruntă din punct de vedere ecologic și cultural zona 2Mai - Vama Veche. Stufstock vine cu o serie de evenimente de-a lungul unei săptămâni 23-29 iulie. Surpriza anunțată de organizatori o reprezintă premiera pe 23 iulie a filmului „Toată lumea din familia noastră”, în regia lui Radu Jude, marele câștigător al Trofeului Festivalului de Film de la Sarajevo o „comedie neagră care tratează într-o notă ironică povestea unei drame de familie” așa cum se anunță pe afișul filmului”.Între 23 și 26 iulie se organizează primul workshop de pictură din istoria festivalului având ca tematică Stufstock și Vama Veche. Traineri vor fi doi profesori din cadrul Universității de Arte Plastice București. Participarea este gratuită. Vedetele festivalului se vor împărți în două zile după cum urmează: vineri, 27 iulie, Butterflyes in my stomach, Byron, East Roots, Gândul Mâței, Dubioza Kolektiv, și Dub incorporation, urmând ca sâmbătă, 28 iulie, să urce pe scenă Blue Pulse,Trooper, Vendetta, Coma ,E.M.I.L., Alternos-fera și The Subways. Dub Incorporation e o trupă franceză care combină original muzica reggae, dub și rap cu influențe arabe și africane. În același registru, cei de la Dubioza Kolektiv din Bosnia și Herzegovina, îmbină stilurile hip-hop, reggae, dub, rock și folclor bosniac. The Subways (28 iulie) e o trupă britanică de rock a căror muzică apare pe coloana sonoră a filmului „RocknRolla” a lui Guy Ritchie.