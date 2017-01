Stufstock 2009, în pericol de dispariţie

Stufstock 2009, în pericol de dispariție

Miercuri, 13 Mai 2009

Festivalul muzical Stufstock, organizat din 2003 la Vama Veche, în timpul sezonului estival, se va desfășura și anul acesta doar dacă vor fi adunate suficiente fonduri de la sponsori, conform lui Mircea Toma, unul dintre organizatori. „Nu pot să confirm că nu va mai avea loc. Dacă se strânge «masa critică» de sponsori, îl facem. Suntem hotărâți să-l facem. În acest caz, cu situația din acest an, se va numi Best of Stufstock și va fi doar cu formații românești. Intenționăm să-l organizăm, cel mai probabil, la început de august”, a precizat Mircea Toma. La ediția de anul trecut a festivalului au participat nume cunoscute ale muzicii europene, printre care trupele Apocalyptica din Finlanda și dEUS (Belgia). Festivalul a demarat ca prefață la campania „Salvați Vama Veche”, inițiată de Asociația pentru Conservarea Ariilor Protejate Bio-Cultural, care a avut ca scop sensibilizarea autorităților și a opiniei publice asupra pericolului distrugerii din punct de vedere ecologic și cultural a zonei.