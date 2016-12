Studiul în străinătate sau cum îşi pierde România valorile

Studiul în străinătate sau cum își pierde România valorile

Mii de tineri pleacă în fiecare an din România pentru a studia în străinătate, însă puțini se mai întorc acasă după finalizarea studiilor, deoarece sunt dezamăgiți de oferta restrânsă de locuri de muncă de aici, dar și de salariile prea mici.Acesta este și cazul lui Alexander Stoica-Marcu, un tânăr în vârstă de 18 ani, din Constanța, care, după ce a cunoscut lumea antreprenorială și a dezvoltat mai multe idei de business, printre care și o aplicație software pentru îmbunătățirea calității serviciilor de turism, aplică de zor la facultăți prestigioase din Marea Britanie și SUA, dorindu să se specializeze pe investiții de capital.Un nivel de business mai dezvoltat în străinătate Tânărul susține că aplicația pe care a creat-o în urmă cu șase luni va crește numărul de turiști străini din România, deoarece, prin intermediul ei, se va câștiga timp prețios, iar comenzile vor fi mult mai rapide, ceea ce ar însemna o îmbunătățire vizibilă a calității serviciilor de turism. Concret, turiștii își pot comanda mâncarea sau răcoritoarele direct de pe telefon sau tabletă. Acesta se bucură de sprijinul ope-ratorilor de turism, care s-au arătat în-cântați de invenția tânărului.Pentru că este în ultimul an de liceu, Alexander se pregătește de facultate, aplicând la mai multe universități de peste hotare, de la majoritatea primind deja răspunsuri pozitive.„Mi-am dat seama că trebuie îmbunătățită calitatea serviciilor de turism din România și, în urmă cu șase luni, am decis să pun în aplicare această idee. În mo-mentul de față, turistul cazat într-o unitate turistică poate accesa toate facilitățile acesteia prin orice dispozitiv conectat la internet. Acum sunt în clasa a XII-a și am aplicat la London South Bank, unde am fost acceptat, la University of Westminster, unde, la fel, am fost acceptat, iar de la Middlesex University, University of Green Wich și Kinston University aștept răspuns. În SUA, am aplicat la New York University, San Francisco University, Stanford și San Diego University. Am ales să studiez în străinătate, deoarece este un mediu de business mult mai dezvoltat și simt că îmi voi putea îndeplini visele mai ușor și mai repede într-o lume nouă. România a fost rampa mea de lansare în mediul antreprenorial, însă nu simt că în țară îmi voi putea atinge nivelul meu maxim de dezvoltare. În viitor, mă voi specializa pe investiții de capital/in-vestiții pe bursă și investiții în startup-uri”, a povestit tânărul.„Mi-aș dori ca universitățile din România să păstreze tinerii deosebiți acasă“ Tânărul a mărturisit că își dorește ca universitățile din România să lupte mai mult pentru copiii și tinerii supradotați și talentați și să păstreze valorile acasă, în condițiile în care, în ultimii ani, universitățile străine se bat tot mai mult pentru studenții români. „Este păcat că universitățile străine se bat pentru studenții români, iar universitățile românești nu. Mi-aș dori ca universitățile din România să păstreze adevăratele valori acasă, tineri deosebiți care se remarcă la concursuri, olimpiade și alte activități”, a mărturisit Alexander Stoica-Marcu.