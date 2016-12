Studiul de critică literară semnat de Manolescu, cel mai vândut la GAUDEAMUS 2008

Ştire online publicată Marţi, 25 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Epilogul ediției Gaudeamus din acest an a fost Gala Premiilor, organizată aseară în foaierul Sălii de Concerte „Mihail Jora” a Radio România. Cu acest prilej, organizatorii au acordat un premiu de excelență, în valoare de 3.500 de lei, uneia dintre editurile prezente la târg, ca finanțare parțială a unui proiect editorial. Potrivit organizatorilor, numărul celor care au expus a fost de peste 400, tot atâtea fiind și evenimentele prevăzute de programul de manifestări al ediției, organizate în mai multe locații special amenajate în incinta pavilionului și în cadrul standurilor expozanților. Dintre acestea, 57,5% au fost lansări sau prezentări de volume ale unor autori români. Potrivit unui sondaj efectuat în rândul editorilor, cele mai vândute cărți la această ediție a Târgului Gaudeamus au fost: „Istoria critică a literaturii române” de Nicolae Manolescu, Editura Paralela 45 - 3.000 de exemplare; „Scrisori către fiul meu” de Gabriel Liiceanu, Editura Humanitas - 1400 de exemplare; „Istoria secretă a lumii” de Jonathan Black, Editura Nemira – 1.100 de exemplare; „Memorii” de Valeriu Anania, Editura Polirom – 1.100 de exemplare; „Brisingr” de Cristopher Paolini, Editura Rao - peste 900 de exemplare; seria „Mari Civilizații”, Editura All - peste 600 de exemplare. O parte din suma rezultată din vânzarea biletelor de intrare la această ediție a târgului va fi destinată finanțării parțiale a proiectului „Un Nobel pentru literatura română”. Proiectul, inițiat de Radio România la ediția din 2006 a târgului, are rolul de a sprijini debuturi literare valoroase și traducerea lucrărilor unor scriitori români în limbi de circulație internațională, pentru promovarea literaturii române peste hotare. Obiectivul astfel asumat, pe termen mediu și lung, ar fi obținerea unui Premiu Nobel de către un scriitor român.