"Studii de preistorie", la Târgul de carte de la Mangalia

Astăzi, începând cu ora 20.30, va avea loc, în cadrul Târgului Estival de Carte de la Mangalia „Carte la Nisip” 2015, lansarea a două volume de studii științifice apărute, anul trecut, la Editura CallasPrint Mangalia. Primul volum, intitulat „Studii de preistorie. Zona Pontică. In honorem dr. Ion Pâslaru” a fost prezentată în Bulgaria, la Durankulak, cu prilejul zilelor localității, iar cel de-al doilea volum, „Kallatida”, a apărut după terminarea Târgului Estival de Carte de anul trecut și a fost lansat la Cercul Militar din Mangalia, cu prilejul Zilei Marinei Române.În acest an, la împlinirea a 25 de ani de la organizarea primei ediții a Târgului Estival de Carte de la Mangalia „Carte la Nisip”, organizatorul principal al Târgului, Gheorghe Todor, a inclus în programul lansărilor de carte și cele două volume de studii științifice, ce reunesc studiile a numeroși specialiști și experți în istorie și arheologie din Bulgaria, Macedonia, Turcia, Polonia, Kazahstan, Federația Rusă, Ucraina, Republica Moldova și România.Coordonatorii științifici ai volumului „Studii de preistorie. Zona Pontică. In honorem dr. Ion Pâslaru” sunt: dr. Sorin Marcel Colesniuc, dr. Gabriel Talmațchi și dr. Todor Dimov, iar coordonatorii științifici ai volumului „Kallatida” sunt: dr. Ion Pâslaru, dr. Sorin Marcel Colesniuc și dr. Todor Dimov. Articolele sunt scrise într-una dintre limbile: română, engleză, bulgară sau rusă și au rezumate în toate cele patru limbi menționate.Și-au anunțat deja participarea iubitori de cultură și istorie din Bulgaria, dar sunt așteptați, în special, oameni de cultură din Dobrogea și cei interesați de istoria acestor meleaguri, precum și turiștii aflați în aceste zile pe litoralul Mării Negre.