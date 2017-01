Studii de cultură tradiţională românească, în Revista „Datina”

Studii de cultură tradițională românească, în Revista „Datina”

Centrul Județean pentru Conservarea și promovarea culturii tradiționale Constanța a lansat, recent, numărul 53 al revistei „Datina”, „periodic constănțean de etnologie și fapt cultural“. Printre articolele care pot fi parcurse în publicație se numără „Ovidiu Papadima și resortul său afectiv - Dobrogea” - Constanța Călinescu, „Folclorul și noile științe ale formei” - Ioan Haplea, „Arhitectura bucovineană: între tradiție și modernism” - Ala Movileanu și Constantin Pă-trașcu, „Evoluția istorică a elementului lingvistic turc în Balcani – Deniz Trifan, „Aromânii în momentele esențiale ale vieții” - prof. Nicoleta Ivanov sau „Poezia ceremonialurilor de trecere” - Alina - Georgiana Dinu. Primul articol se centrează asupra vieții și personalității lui Ovidiu Papadima, istoric și critic literar, profesor universitar la Facultatea de Litere și Filozofie din București, lector la Universitatea din Viena, cercetător al Institutului de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu”, autor a numeroase studii monografice, bibliografice, de folclor și istorie literară, așa cum îl prezintă autoarea articolului, conf. univ. dr. Constanța Călinescu. Alături de Eugen Ionescu și Octav Suluțiu participă, încă din timpul facultății, la dezbaterile organizate de Mihail Dragomirescu, la seminariile profesorilor Nicolae Cartojan și Ovid Densușianu, dar și la ședințele cenaclului literar al lui Eugen Lo-vinescu. Autoarea articolului vorbește, de asemenea, despre impactul pe care l-au avut asupra sa cele câteva convorbiri cu „marele Profesor”: „Eu aveam rolul de ascultător uimit de covârșitoarea erudiție, de arta spontaneității, de abordările documentate privind diferitele aspecte ale culturii românești și universale. Poate atunci am învățat cum se face o selecție valorică, cum să formulezi opinii cu viața durabilă, cum să parcurgi etape de cercetare cu efort și voință de temerar. Încuraja pe cei ce dovedeau interes și atașament față de un domeniu”, scrie conf. univ. dr. Constanța Călinescu. Un alt articol interesant tratează obiceiurile și credințele poporului român în cele 12 luni ale anului. Articolul „Apa și focul în obiceiurile calendaristice de peste an”, semnat de cercetător științific Mariana Ciuciu, punctează prezența actelor ritualice din cadrul obiceiurilor calendaristice de peste an. Un element prezent în multe astfel de ceremoniale este focul, aprins ritualic de Joia Mare, de Sf. Dumitru, de Moșii de Iarnă, de Lăsatul Secului, de Duminica Floriilor sau de Sf. Ion. Revista „Datina” este o publicație de cercetări etnologice și antropologice, ajunsă la cel de-al 18-lea an de existență: „Este o publicație deschisă către colaborarea națională, nume importante publicând studii în această revistă longevivă”, a spus dr. Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă Constanța.