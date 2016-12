Studenţii şi elevii constănţeni ies în stradă

Studenții și elevii constănțeni ies în stradă

Mâine, Liga Studenților din Universitatea Maritimă din Constanța, împreună cu Asociația Elevilor din Constanța, organizează un protest legat de problemele sistemului educațional, principala revendicare fiind alocarea de 6% din PIB pentru educație, așa cum este prevăzut în Legea Educației Naționale și în „Pactul Național pentru Educație” semnat în 2008 de toți liderii partidelor politice parlamentare.O altă revendicare importantă este acordarea de reducere pentru elevi și studenți la transportul local în comun conform prevederilor Legii Educației Naționale, art. 84 (1) și art. 205 (2).„Ar trebui ca actualul Guvern să fie mai responsabil în ceea ce privește educația, întrucât aceasta este o prioritate națională. Asumările făcute de politicieni trebuie respectate dacă dorim ca tinerii să poată beneficia de o educație de calitate. România se află în momentul actual pe ultimul sau penultimul loc în toate clasamentele europene ce privesc învățământul. Nu este normal să trecem cu vederea atâtea nereguli, precum taxele de studiu care să crească de la an la an, bursa socială să fie sub 200 lei, regiile de cămin mărite anual. Într-o țară a anormalității, a ignoranței și mediocrității, vom încerca să schimbam ceva și să obținem ceea ce merită sistemul de învățământ”, a declarat George Albină-Dumitru, vicepreședinte al Ligii Studenților din Universitatea Maritimă din Constanța.„Având în vedere faptul că proiectul de buget pentru anul 2014 nu include nici măcar 4% din PIB pentru educație, este clar că Guvernul României nu con-sideră educația o prioritate. Pactul Național pentru Educația este încălcat deja de cinci ani și nu mai există nicio perspectivă într-o creștere reală a finanțării. Sperăm că, o dată cu protestul nostru și al colegilor noștri din alte zone ale țării, să trezim politicienii, să înțeleagă că așa nu se mai poate”, a declarat Alexandru Bajdechi, președintele Asociației Elevilor din Constanța.Întrucât calea dialogului nu a dat roade, atât studenții, cât și elevii din Constanța vor organiza un marș de protest începând cu ora 14, ce va avea punctul de plecare în fața Universității Maritime din Constanța, iar punctul culminant în care beneficiarii educației își vor striga nemulțumirile va fi în fața Prefecturii Constanța.