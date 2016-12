Studenţii şagunişti au simulat un proces la Tribunalul Constanţa

Studenții șaguniști au simulat un proces la Tribunalul Constanța

Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Andrei Șaguna” a organizat, ieri, simularea unui proces la Tribunalul din Constanța. Sub atenta coordonare a judecătorului Mihaela Mocanu, cadru didactic al universității, studenții de la Drept au soluționat speța civilă „Stabilirea autorității părintești exclusive”. Procesul simulat se înscrie în seria de evenimente-școală organizate de Clinica juridică din Universitatea „Andrei Șaguna”, având ca scop perfecționarea pregătirii practice, întreaga regie și interpretare aparținând studenților în domeniul juridic. „Aceste procese simulate m-au ajutat foarte mult să înțeleg mecanismele de funcționare ale instanțelor de judecată, procedurile ce trebuie îndeplinite, precum și modul în care se realizează actul de justiție. Reprezintă o oportunitate pentru studenți de a căpăta experiența necesară în vederea pregătirii unei cariere în domeniul juridic”, a afirmat Gabriel Șerban, studentul care a interpretat rolul avocatului. Alina Iosub, studenta care a interpretat rolul judecătorului și dorește să devină magistrat, consideră că „o oportunitate vădită pentru a reuși în ceea ce îmi propun constă, pe lângă efortul și munca depusă, în participarea la procese simulate, care au menirea de a îmbina noțiunile teoretice cu partea practică. Știm cu toții că partea practică este, în fond, esențială”. Studenta a ales calitatea de judecător în procesul simulat, deoarece „am dorit să îmi pun limitele la încercare și să observ, să analizez dacă am aptitudinile necesare și dacă această poziție ar putea constitui, după terminarea facultății, ținta unei eventuale meserii”. În asentimentul celor doi este și studenta Ileana Popa, care a interpretat rolul de intervenient în interesul apelantului-pârât pentru susținerea cererii prin care acesta solicită executarea autorității părintești în comun, de ambii părinți. „Timpul petrecut în cadrul activităților de Clinică Juridică - procesele simulate - mi-a oferit posibilitatea de a transpune informația teoretică în practică, astfel, chiar în timpul anilor de studiu, am putut intra în contact direct cu realitatea activității de avocat, judecător, procuror, grefier, reclamant, pârât sau intervenient. Fără aceste activități, pe care profesorii le organizează în parteneriat cu studenții, nu reușeam să înțeleg anumite aspecte pe care doar din practică le poți întâlni”, a afirmat Ileana Popa, studentă anul IV la Facultatea de Drept a Universității „Andrei Șaguna”.