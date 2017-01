Studenţii nu vor consiliu director în universităţi

Studenții nu vor consiliu director în universități

Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR) consideră „o știrbire a autono-miei universitare" inițiativa Ministerului Educației, prevăzută în proiectul legii învățământului superior, de a introduce un consiliu director cu puteri decizionale, pe lângă senatul universitar. „UNSR consideră greșită inițiativa conducerii Ministerului Educației, Cercetării și Tinere-tului de a introduce un consiliu director, ca organism de conducere cu șapte membri, pe lângă Senatul Universitar. Această știrbire a autonomiei universitare nu este decât un pas înapoi pentru învățământul din România", precizează repre-zentanții organizației studențești. Studenții sunt de părere că organismul care ar trebui să decidă modul de conducere al universității trebuie să rămână Senatul Universitar, for ce are în componența sa, prin lege, minim 25% reprezentanți ai studenților. „Considerăm că studenții trebuie să facă parte din toate mecanismele ce decid viitorul învățământului din România", mai precizează conducerea UNSR.Reprezentanții Ministerului Educației și cei ai Consiliului Național al Rectorilor au dezbătut, în urmă cu aproximativ o săptămână, pe marginea proiectului legii învățământului superior. Potrivit proiectului, pe lângă Senatul Universitar ar urma să funcționeze un Consiliu Director, format din șapte membri. Printre alte atribuții, acest consiliu ar putea avea puterea să demită rectorul.