Studenţii nigerieni de la UMC, un pericol pentru viitorii marinari români?

Studenții nigerieni de la UMC, un pericol pentru viitorii marinari români?

În anul universitar 2013-2014, Universitatea Maritimă din Constanța școlarizează un număr de 172 de studenți nigerieni. Potrivit unui comunicat făcut public în luna august a anului trecut, când se vorbea de școlarizarea a 200 de nigerieni, suma încasată de UMC ar fi fost de 672.000 euro, iar cea încasată de Fundația Universitară Black Sea Foundation - de 3.150.800 euro.Deoarece, în ultima perioadă, studenții de la Universitatea Maritimă din Constanța ridică problema prezenței studenților nigerieni în calitate de colegi, drept un posibil pericol pe piața muncii, dar în special a stagiilor de cadet, i-am solicitat prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, prorector al acestei instituții, câteva lămuriri.- Contractul UMC cu NIMASA - replica nigeriană a Autorității Navale Române - prevede școlarizarea studenților nigerieni la cursurile de zi în cei patru ani de studii. După care o serie întreagă de operațiuni suplimentare, gen efectuarea cadeției, a voiajelor internaționale de practică, pe înțelegerea de până acum, nu sunt atribuite UMC. Noi vom face cu ei cursurile IMO de bază, care sunt în sarcina Universității și care ar putea permite unui student să meargă în practică. Am mai fost întrebat de ce au venit ei aici și nu am mers noi acolo, că ar fi fost mai ieftin pentru ei. Motivul esențial îl constituie și ridicarea nivelului de educație și de cultură al poporului. Repet, contractul nostru se referă exclusiv la oferirea de cursuri teoretice, seminarii și laboratoare, în niciun caz la găsirea unor locuri de practică pentru ei.- În niciun caz. Ce trebuie să înțeleagă studenții noștri este faptul că nigerienii nu au venit pe niște locuri aiurea. Presiunea pe care o pune Universitatea Maritimă pe firmele de crewing pentru numărul de cadeți este mai mică. Dacă ar fi fost studenți europeni care să studieze în limba engleză la cele două specializări, aceia trebuiau trimiși în practică. O parte dintre studenții noștri sunt tributari principiului să te uiți după gard și să vezi ce face capra vecinului. De exemplu, în solicitările lor cu Primăria, de a li se da abonamente cu reducere, studenții români invocă faptul că nigerienii au două autobuze care îi iau de la hotel și îi aduc la școală și înapoi la hotel. Dar acestea sunt plătite de statul nigerian.- Lunar, UMC primește pentru fiecare student nigerian școlarizat 280 de euro. Restul banilor au fost trimiși pentru acoperirea costurilor pe care le presupune șederea în România. Noi nu cheltuim acei bani, ci doar îi administrăm. De exemplu, am primit bani pentru așa-zisele burse ale studenților nigerieni, în valoare de 220 euro pe lună. Pentru că acum la noi sunt 0 grade Celsius, iar în Nigeria sunt plus 40, studenții au avut nevoie de haine de iarnă pentru care au primit fiecare 300 de euro. Toate costurile pe care nigerienii le induc Universității sunt acoperite de guvernul lor.- Da, pentru că în România școlarizarea într-o limbă străină este mai bine retribuită decât în limba română. Un curs în limba română de două ore este echivalat, în engleză, cu două ore și jumătate. Noi am lansat invitația către toți colegii și i-am selectat pe cei care au certificat de competență lingvistică în limba engleză. Dacă mai apare cineva care își dorește să predea acestor studenți, este bine venit.În final, aș dori să le transmit studenților noștri români că de fapt concurența lor nu vine din partea nigerienilor, ci de peste tot din lumea asta. Ei trebuie să fie bine pregătiți și atunci își vor găsi locuri de muncă. Dar noi am început sesiunea, iar rezultatele din primele zile nu sunt cele mai bune. Nivelul lor de pregătire este cel care le aduce prezența acolo unde își doresc, adică în flota mondială.