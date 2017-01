Studenţii, mesagerii lui Moş Crăciun

Studenții, mesagerii lui Moș Crăciun

„E greu de imaginat cum niște copii atât de mici pot învăța în condiții atât de aspre”, ne-a mărturisit Mara Anghel, studentă anul I la jurnalistică Universitatea „Ovidius”, și unul din mesagerii Moșului care a ajuns recent la 100 de copii de la grădinițele din satele Pădureni, Văleni și Dobromir. În urmă cu trei săptămâni, AIESEC Constanța a demarat acțiunea de colectare de jucării, dulciuri și hăinuțe de la toți studenții constănțeni, indiferent de profilul de studiu. Parte a proiectului intitulat sugestiv „Zâmbet de copil” derulat an de an, inițiativa membrilor acestei organizații constituie o dovadă a faptului că de sărbători își doresc să facă fericite suflete ce par uitate de lume. „La Văleni, pereții grădiniței au igrasie, ușile nu se închid și este frig. La Pădureni, am fost primiți într-o săliță mică, dar călduroasă. Dincolo de toate acestea, însă, este minunat când vezi cum un gând bun prinde contur prin multă muncă și voință, răsplătite de zâmbetul și uimirea unui copil”, ne-a mai mărturisit Mara despre descinderea printre preșcolarii din mediul rural constănțean. Efortului membrilor AIESEC, coordonați de Georgiana Chiper, și studenților anul I jurnalistică, i s-au alăturat numeroși sponsori care au răspuns pozitiv provocării studențești, de un esențial sprijin fiindu-le mijlocul de transport pus la dispoziție de Societatea „Metropolitan”.