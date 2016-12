Studenţii constănţeni sunt aşteptaţi la înrolare!

Studenții constănțeni sunt așteptați la înrolare!

Începând cu data de 1 oc-tombrie, AIESEC România dă startul campaniei naționale de recrutare a noilor membri în cele 15 orașe din țară în care orga-nizația este prezentă. Sub sloganul „Initiatives change everything, everywhere!”, AIESEC România îi invită pe toți tinerii să ia inițiativă și să producă o schimbare.AIESEC este cea mai mare organizație de tineri din lume. Activă în peste 1.700 universități din peste 110 țări și teritorii, aceasta permite tinerilor să exploreze și să își dezvolte potențialul de leadership, pentru ca apoi, AIESEC să ofere societății, tineri ce au trecut prin întreaga experiență a organizației, pregătiți să facă o schimbare în mediul înconjurător.La nivel internațional, AIESEC are 63 de ani de experiență și 21 de ani în România.