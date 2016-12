Studenţii constănţeni cântă Gaudeamus cu bagaju-n poartă

Studenții constănțeni cântă Gaudeamus cu bagaju-n poartă

Ieri, cu câteva ore înainte de festivitățile de deschidere ale noului an universitar, cazările încă nu se finalizaseră, unii studenți alegându-se cu promisiunea rezolvării situației lor, cât mai urgent posibil, în special la Universitatea „Ovidius”.„Unii vor condiții ca la mama acasă!“La „Ovidius” s-a decis anul acesta organizarea unei sesiuni de cazare în cea mai mare transparență, pentru evitarea oricăror discuții, în sistem online. De astăzi, 4.600 de studenți și 1.000 de masteranzi se vor întoarce înapoi în bănci, dintre aceștia circa 1.327 găsindu-și loc în cele patru cămine, respectiv C1 (268 locuri) și C2 (337 locuri) cu sediul în b-dul Mamaia, și cele două de la Pescărie FN1 (262 locuri) și FN2 (460 locuri).Costurile practicate anul acesta sunt de 165 lei/loc/lună student fără taxă, 280 lei/loc plătesc studenții cu taxă, iar cadrele didactice vor plăti 290 lei/loc, respectiv 165 lei/loc personalul administrativ.Din discuția purtată cu unul dintre reprezentanții ligii studenților, drd. Marsida Bejko, am aflat că nu a rămas nimeni pe dinafară, iar cei aflați în așteptare își vor găsi soluționare. „Zilele acestea, sunt studenți care renunță la cazare, fie pentru că și-au rezolvat în altă parte, fie că au găsit să se cazeze la particulari împreună cu alți colegi. Au existat contestații, dar marea majoritate au provenit din partea celor nou veniți, care se așteptau la condiții deosebite de cazare, eventual ca la mama acasă”, a mai adăugat Marsida Bejko.Dacă anul trecut au fost înregistrate aproape 200 de contestații după ce au fost făcute publice repartițiile la cazare, anul acesta, nu știm dacă datorită transparenței oferite de cazarea on-line, s-au primit doar 80 de contestații.„Surprinzător, ne-au rămas locuri libere“La Universitatea Maritimă, ieri a fost ședința de Senat tehnică, în care s-au pus la punct ultimele detalii legate de deschiderea noului an universitar, ce va avea loc începând cu ora 10 la Baza nautică.La ședință a participat și vicepre-ședintele ligii studenților. „Spre deosebire de anii anteriori, de data aceasta ni s-a spus că au rămas locuri libere, deci nu există probleme cu cazarea studenților”, a declarat pentru „Cuget Liber” prof. univ. dr. Nicolae Buzbuchi, președintele Senatului UMC.