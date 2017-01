Studenţii au suspendat protestele

Studenții au suspendat protestele

După ce luni au pichetat sediul Ministerului, studenții s-au întâlnit ieri cu ministrul Daniel Funeriu, care i-a convins pe studenți să renunțe la proteste, după mai multe ore de discuții. Tinerii erau nemulțumiți de decizia ministrului de a reduce fondul de burse și de a renunța la taberele studențești. „Deocamdată am suspendat protestele până vom semna și protocolul înaintat domnului ministru. El ne-a asigurat că acesta va fi semnat. În acest protocol am cerut ca taberele studențești să fie acordate la fel ca și anul trecut, bursele să fie indexate cu rata inflației și să fim consultați cu privire la noua Lege a Educației. I-am cerut domnului ministru să semneze protocolul până la sfârșitul acestei săptămâni”, a declarat Cristian Poenaru, președintele Uniunii Naționale a Studenților din România (UNSR), după discuțiile de la Ministerul Educației. Liderii Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) i-au prezentat ministrului Educației, Daniel Funeriu, o parte a propunerilor pe care le au pentru Legea Educației, printre acestea numărându-se introducerea unui statut al studenților în proiectul Legii Educației, depolitizarea conducerii universităților, astfel încât orice persoană care deține funcții de conducere să nu poată să dețină și funcții politice și transformarea căminelor în unități non profit, considerând anormală situația în care căminele subvenționate de stat aduc profit universităților. În privința taberelor studențești, reprezentanții ANOSR spun că ministrul Educației i-a asigurat că există fonduri necesare derulării acestora, la nivelul celor din 2009. „Așteptăm cu interes începerea dezbaterilor publice și adoptarea de către Parlament a unei legi a educației. Studenții s-au săturat de reforme implementate prost sau deloc, sau de dezbateri fără finalitate. ANOSR a făcut deja o serie întreagă de propuneri care ne dorim a fi introduse în lege, propuneri menite să îmbunătățească calitatea și echitatea sistemului educațional românesc”, a declarat Cezar Mihai Hâj, președinte ANOSR.