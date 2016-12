Studenţii arabi de la Medicină, scanaţi cu detectoare de metal

Studenții arabi de la Medicină, scanați cu detectoare de metal

Ştire online publicată Joi, 19 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentanții Facultății de Medicină din cadrul Universității de Vest Arad au luat măsuri sporite de securitate la un curs festiv, de teama unor atentate, în condițiile în care cei mai mulți dintre studenții străini care frecventează cursurile sunt arabi.Măsurile au fost luate la cererea universității pentru că mulți dintre studenții facultății sunt din țări arabe, iar la cele două cursuri festive au fost așteptate circa 1.400 de persoane, studenți și invitați. Ca să poată intra în sala Expo Arad, unde au avut loc evenimentele, persoanele au trebuit să se regăsescă pe liste întocmite înainte, pe care erau trecute datele personale, iar apoi au fost nevoiți să treacă printr-un detector de metale.Un student străin a spus că este "cam exagerat puțin, dar cred că pentru securitate trebuie să ne adaptăm cu treaba asta, ce să facem, chiar am zis când am venit ce să suntem la aeroport aici. Sunt absolvent și din partea mea a venit familia de 10 persoane".Măsurile luate de universitatea arădeană sunt în premieră pentru România.Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, care este privată, are mai multe facultăți la care învață mulți studenți străini, printre care și arabi, scrie realitatea.net