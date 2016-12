Studenții, acces gratuit la teatre și muzee

In perioada 4 - 17 noiembrie se va desfasura cea de a XIV-a ediție a festivalului studențesc UNIFEST, organizată de Uniunea Studenților din România. Manifestarea se va desfasura în 15 centre universitare din întreaga țară. Pe tot parcursul festivalului, studenții vor avea acces gratuit la teatrele și muzeele din București. Aceștia pot intra în posesia biletelor în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 16,00 — 19,00, venind la sediul USR situat pe Calea Plevnei."Dacă sunteți pasionați de activități culturale, teatru, film, umor, sport, muzică, dacă doriți să contribuiți la o campanie de donare de sânge, dacă vreți să vă îmbogățiți bagajul de cunoștințe printr-o serie de traininguri atractive și nu în ultimul rând dacă vreți să vă distrați și să cântați la concerte de notorietate, evenimente precum "Concert Mircea Baniciu", "Seară de Folk", "Stand up Comedy", "Cenaclul Cultural Artistic", "Noaptea Albă a Teatrului Studențesc", "Seară de Film Românesc", "UNIFEST Sport", "Miss UNIFEST", "Balul Bobocilor", "Campania de donare de sânge", "Dezbaterea — Student în 2015", sesiuni de training, "MEGACONCERT Direcția 5", cât și accesul gratuit la teatre și muzee sunt doar câteva dintre modalitățile de a sărbători timp de aproximativ două săptămâni prin cel mai mare festival național studențesc — UNIFEST", se arată într-un comunicatul de presă al USR.Evenimentul se desfășoară cu sprijinul partenerilor instituționali ai Uniunii Studenților din România: Ministerul Tineretului și Sportului, Primăria București, Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, etc.