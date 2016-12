Străinii ne-au prins: constănţenii o duc bine

Străinii ne-au prins: constănțenii o duc bine

Prezentă la Constanța în cadrul unui proiect Comenius desfășurat la Grupul Școlar de industrie Alimen-tară Constanța, o delegație de profesori și elevi din Germania, Italia, Portugalia și Polonia a vizitat, ieri, Universitatea „Andrei Șaguna”, prilej cu care ne-a împărtășit impresiile despre orașul de la malul mării. Primul lucru pe care l-au observat, și de care au fost plăcut surprinși, a fost amabilitatea românilor cu care au intrat în contact. De asemenea, au lăudat farmecul Deltei Dunării, pe care au vizitat-o în cadrul proiectului: „Sunt fascinată de ce am văzut. Îmi dau seama că sunt multe locuri care merită văzute în România”, a spus Eva Kowalik, coordonatoarea proiectului. Ea a recunoscut, de asemenea, că a venit în România cu anumite stereotipuri, cum ar fi cel care viza nivelul de trai: „Consideram nivelul de trai în România mai scăzut decât observ că este în realitate. Am văzut mașini foarte moderne, servicii bune la restaurante și chiar universitatea („Andrei Șaguna” - n.r.) arată foarte bine. În schimb, am observat că există extreme - oameni foarte săraci și dimpotrivă, înstăriți”, a precizat Eva Kowalik. În cele câteva zile petrecute la Constanța, o problemă identificată de profesorii din străinătate a fost numărul mare de câini vagabonzi. Problema nu a rămas doar la nivelul de identificare, ei oferind o soluție constănțenilor: să găzduiască maidanezii în case, pentru ca, astfel, străzile să se elibereze. Delegația se întoarce astăzi, urmând ca, în noiembrie, să aibă loc următoarea etapă a proiectului, care se va ține în Portugalia. Cea care se va ocupa de proiect va fi Elia Martins, care ne-a vorbit despre beneficiile acestui proiect: „Prin acest proiect ne putem cunoaște unii pe ceilalți, putem cunoaște patrimoniile altor țări, ne putem dezvolta abilitățile lingvistice, dar și pe cele legate de prietenie și de toleranță”. Nici învățământul superior de stat nu le-a rămas străin vizitatorilor. Astfel, în cadrul vizitei de ieri, conf. univ. dr. Marina Capbun, de la Universitatea „Ovidius”, a prezentat delegației străine două proiecte CNCSIS (Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior): „Shakespeare în spațiul cultural românesc” și „Studiile românești în lume”.