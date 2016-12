Străinii interesaţi de Dracula Film Festival

Străinii interesați de Dracula Film Festival

Peste 150 de invitați din țară și din străinătate, peste 30 de filme de lung metraj, filme în avanpremieră națională, toate vor avea loc în cadrul celei de a treia ediții a Dracula Film Festival, care se desfășoară la Brașov, în perioada 7-11 octombrie.Marian Gâlea, unul dintre organizatori, a declarat că este un festival internațional și cu toții trebuie să înțelegem că Dracula Film Festival reprezintă un punct de atracție foarte mare pentru industria cinematografică. Toții străinii vor să vină la acest festival”. Dracula Film Festival are trei secțiuni: competiție lungmetraj internațional, competiție scurtmetraj internațional și competiție scurtmetraj românesc (fiind singurul festival din România de acest gen care are o astfel de competiție).În secțiunea de lungmetraj au fost selecționate șase filme din Israel, România, Georgia, Slovenia, Ungaria și Italia, producții noi, dar deja premiate la importante festivaluri de gen.Din competiția de scurtmetraj românesc fac parte cinci filme, În ataș, Omulan, Închiriez mansardă, rog seriozitate, Black Friday și Vacanță la țară. Cel filmul "Bunny the Killer Thing" regizat de Joonas Makkonen (2015) este cel mai șocant și amuzant film. "Bunny the Killer Thing" a câștigat premiul pentru Cel mai bun film la Nocturna Madrid Internațional Fantastic Film Festival și va rula în prezența regizorului, în premieră națională, la festival.De asemenea, în cadrul secțiunii Copiii Fantastici vor rula sâmbătă, 10 octombrie și duminică, 11 octombrie, filmele de animație 'Cei șase supereroi'/Big Hero 6 (SUA,2014), și Cenușăreasa/Cinderella (SUA,2015), ambele producții ale studiourilor Walt Disney. Filmul care deschide cea de a treia ediție a Dracula Film Festival este animația lui Genndy Tartakovsky, 'Hotel Transilvania 2', care va rula în avanpremieră națională, miercuri 7 octombrie, la Teatrul "Sică Alexandrescu", începând cu ora 19.00, fiind difuzat în varianta 2D și subtitrat în limba română.Duminică 11 octombrie, în ultima zi a festivalului este Ziua Viasat History dedicată temei Dracula. Festivalul are loc anual în luna octombrie, la Brașov, fiind organizat de Asociația Culturală Fanzin alături de partenerii instituționali Consiliul Județean, Primăria, Teatrul "Sică Alexandrescu", Cinemateca Patria și Centrul Cultural "Reduta" din Brașov.