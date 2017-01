Stea de aur In Memoriam

Ștefan Iordache va primi postum, luni, 9 aprilie, o stea pe Aleea Celebrităților - Walk of Fame din Piața Timpului din București, în semn de respect și apreciere pentru întreaga sa activitate, la 71 de ani de la nașterea marelui actor, informează organizatorii. Steaua de pe Walk of Fame va fi dezvelită de sora regretatului actor, Ileana Iordache.În timpul evenimentului, care va debuta la ora 11, actorul Ștefan Iordache va primi in memoriam și o stea din aur oferită de Sabion, dar și Placheta Orașului București, în semn de recunoștință pentru întreaga activitate. Ștefan Iordache este a doua personalitate care primește postum o stea pe Walk of Fame, după Amza Pelea.Aleea Celebrităților - Walk of Fame, un proiect inițiat în ianuarie 2011, de Teatrul Metropolis, Primăria Municipiului București și Cocor, găzduiește stelele celor mai cunoscuți artiști români din lumea filmului și a teatrului, în semn de prețuire a valorilor culturale din România.Pe Aleea Celebrităților din Piața Timpului din Capitală strălucesc deja stelele unor mari personalități: Florin Piersic, Victor Re-bengiuc, Radu Beligan, Amza Pellea (postum), Maia Morgenstern, Alexandru Tocilescu, Tamara Buciuceanu-Botez, Ileana Stana Ionescu, Sebastian Papaiani, Draga Olteanu-Matei, Mircea Albulescu, Mariana Mihuț, Stela Popescu și Ion Caramitru.