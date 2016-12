"Statul ar trebui să verifice cui îi mai dă alocaţii şi ajutoare sociale. Nu toată lumea merită"

10

ISU siguranta copiilor nostrii

,,Până vom găsi o formă de pază, am decis să încuiem poarta unității pe timpul orelor,a conchis prof. Mihail Moldoveanu, directorul Școlii Gimnaziale nr. 5 „Nicolae Iorga” din Constanța, Cum e posibil sa incui poarta scolii in timpul orelor,fara ca un portar sa fie la poarta,ce se intampla intr-un caz de urgenta?Cine este acest dirctor Moldoveanu Mihail care a hotarat acest lucru groaznic ,este constient ce a facut ? Se joaca cu soarta copiilor nostri ,daca as fi avut copii la aceasta scoala il luam la intrebari.Nu pot sa cred cum o scoala este transformata in fortareata.M-ati facut curios ,o sa trec sa vad ,nu este posibil asa ceva.Doamna Simona Anghel nu l-ati intrebat cine le deschide poarta la elevi,la invatatori,la parinti .Faceti o cercetare impreuna cu ISU,nu este de lasat.