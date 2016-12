În sprijinul părinților și elevilor de-a VIII-a

Statistica notelor de admitere

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a afișat pe site-ul instituției, la secțiunea „Admitere”, rezultatele și ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a care au participat la Examenul de Evaluare Națională 2012.În topul ierarhiei se află șase elevi cu note de 10 pe linie, obți-nute atât la cele două probe ale Evaluării Naționale, dar și ca me-die pe cei patru ani de gimnaziu. Trei dintre ei provin de la Liceul Teoretic „Ovidius”, apoi de la Școlile „I.C. Brătianu” și „Nicolae Tonitza” din Constanța, dar și de la Școala „Tudor Arghezi” din Năvodari.Surprinzător, gimnaziul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” este reprezentat la poziția 12 de un elev aflat la egalitate ca medie (9,98) cu o elevă de la Școala „Con-stantin Brâncuși” din Medgidia.Elevul cu numărul 5.574 provine de la Școala „Nicolae Iorga” și are media 3,36.Conform unei statistici realizate de „Cuget Liber”, mediile de admitere de anul acesta se prezintă în felul următor: 41 de medii sub 4; 401 medii între 4 și 5; 857 de medii între 6 și 6; 1.136 de medii între 6 și 7; 1.134 de medii între 7 și 8; 1.065 de medii între 8 și 9; 933 de medii între 9 și 10.Conform Ghidului de admitere pus la dispoziție de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, ultima medie de admitere la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” a fost anul trecut de 9,39, la fel și la Liceul Teoretic „Ovidius”, Liceul Teoretic „Traian” - 9,19, Colegiul Național „Mihai Eminescu” - 8,70, Liceul Teoretic „Decebal” - 8,57, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” - 7,97, Colegiul Comercial „Carol I” - 6,51, Liceul Teoretic „George Călinescu” - 6,40, Colegiul Tehnic Energetic - 6,15.Repartizarea în licee, săptămâna viitoareÎn perioada 5-8 iulie, cei 5.574 de absolvenți completează opțiunile în fișele de înscriere, în prezența părinților și asistați de către diriginții cla-selor a VIII-a. În data de 14 iulie are loc prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat, urmând ca, în 16 iulie fiecare unitate din învățământul liceal să afișeze lista candi-daților repartizați în acea unitate. Absolvenții care nu vor fi repartizați în această primă etapă au la dispoziție alte două perioade, după cum urmează: 16 - 30 iulie; 1 august - 7 septembrie. Calendarul admiterii candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă este: 23 - 24 iulie - înscrierea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012-2013; 24 - 26 iulie - repartizarea candidaților pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă.