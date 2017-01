AMR o săptămână până la primul clopoțel

Start în goana după rechizite

Puțin probabil ca sindicaliștii să mai reușească amânarea începerii anului școlar 2009-2010. Cu toate că unii dintre noi ne-am mai dori acest lucru doar pentru ca micuții noștri să mai doarmă dimineața o oră-două în plus. Dar cum o amânare pe motiv de „executare” a celor 10 zile fără plată în sistemul educațional ar presupune o mult prea mare întârziere în predarea și apoi recuperarea materiei, așa încât tot elevul bietul de el ar suporta consecințele jocurilor politice, sperăm că nu vom ajunge să vă anunțăm altă dată de începere a școlii. Decupați și plecați la shopping! O nouă modă cuprinde sistemul de învățământ românesc. Cadrele didactice își convoacă părinții la ședințe încă din vacanță, pentru a pune la punct „detalii” cu privire la desfășurarea „în bune condiții” a noului an școlar. Ocazie cu care li se aduc la cunoștință, spre exemplu, și materialele necesare în clasa I. Acestea ar fi: la limba română: caiete tip I - două bucăți; caiet cu foaie velină; alfabetar. Pentru matematică: două caiete, bețișoare, figuri geometrice. Pentru materia cunoașterea mediului - caiet foaie velină. Pentru educație plastică: bloc mic de desen, acuarele sau tempera, pensule de trei grosimi, paletă din plastic, mușama și prosopel. Pentru abilități plastice: plastilină, planșetă, hârtie glace, hârtie creponată, foarfecă și lipici. Printre alte materiale s-ar mai număra penar, stilou, creion negru, gumă, ascuțitoare, carioca, sugativă, pic, riglă, coperte pentru cărți, etichete. La toate acestea se adaugă acele caiete speciale care se comandă la începutul anului școlar de către educatoare și care costă în jur de 50 lei șase bucăți. Vă sfătuim să nu cădeți în capcana a tot ceea ce este prezent pe piață și să cumpărați aiurea ce se adresează școlarilor, deoarece nu toate îi vor fi folositoare. Este bine să achiziționați strictul necesar, urmând ca, după începerea anului școlar, fiecare educator, învățător sau profesor să facă o listă cu materialele necesare pe parcursul anului. Și așa bugetul familiei va fi afectat serios, funcție de stadiul de educație la care ați ajuns. Pentru grădiniță cumpărăturile nu totalizează mai puțin de două milioane, în timp ce pentru școlari pot depăși cinci milioane lei. Cert este că cele mai căutate sunt hypermarketurile, care zilele acestea își triplează vânzările la capitolul rechizite. Deja cu gândul la cealaltă vacanță Cursurile noului an școlar 2009-2010 se vor desfășura pe parcursul a 35 de săptămâni, însumând 173 de zile lucrătoare. Anul școlar începe pe data de 14 septembrie 2009 și se va încheia pe data de 11 iunie 2010 (în cazul în care nu vor fi greve). În perioada 2-8 noiembrie 2009, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar vor fi în vacanță. Vacanță va mai fi și de sâmbătă, 19 decembrie 2009, până duminică, 3 ianuarie 2010. Cursurile vor reîncepe luni, 4 ianuarie 2010 - vineri, 29 ianuarie 2010. Vacanța dintre cele două semestre va dura de sâmbătă, 30 ianuarie 2010, până duminică, 7 februarie 2010, iar cursurile semestrului al doilea de luni, 8 februarie 2010, până vineri, 2 aprilie 2010. Elevii vor mai avea vacanță de sâmbătă, 3 aprilie 2010, până duminică, 11 aprilie 2010, apoi se vor întoarce din nou la cursuri de luni, 12 aprilie, până vineri, 11 iunie 2010. Școlarii vor intra din nou în vacanța de vară de sâmbătă, 12 iunie, până duminică, 12 septembrie 2010.