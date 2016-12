Stand-Up Comedy & Magic, la Harlequin

Astăzi, de la ora 21.30, doi finaliști ai emisiunii iUmor, Adi Bobo și Paul Lungu, vin la Harlequin Mamaia pregătiți să uimească și să distreze publicul constănțean, așa cum au reușit să facă și cu juriul emisiunii!Spectacolul STAND-UP COMEDY & MAGIC își propune să arate adevăratul potențial al magiei și comediei!Show-ul lui Paul Lungu este unic în România prin creativitate, originalitate, atitudine și umor. El este de părere că magie înseamnă să folosești uimire și mister pentru a crea experiențe unice, memorabile și intime.Câștigător al Stand Up Fest 2015, Adrian Lungu, aka Adi Bobo, este un moldovean care a susținut spectacole în toată țara și nu are de gând să se oprească decât pe la 93 de ani, după cum susține! Un povestitor desăvârșit care te va cuceri cu naturalețea sa pe scenă.Spectacol nerecomandat persoanelor sub 18 ani!Preț bilet: 35 lei.