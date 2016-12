Stagiu de practică în Spania pentru 28 de elevi de la TELECOM

Experiența dobândită de elevii și profesorii Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații (TELECOM) într-un deceniu de proiecte europene se poate spune că le conferă dreptul să se considere campioni dobrogeni în acest domeniu.Iată că, din nou, două grupuri de elevi, de clasa a X-a, se pregătesc să plece pentru un stagiu de trei săptămâni în două proiecte Leonardo da Vinci, în perioada 8-28 aprilie. Primul grup va avea ca partener o școală tehnică din Madrid, iar partenerul celui de-al doilea grup va fi un liceu tehnic din Bilbao.„Este o premieră pentru școala noastră să trimită, simultan, 28 de elevi pentru un stagiu de trei săptămâni, în două locații diferite, chiar dacă sunt din aceeași țară”, ne-a declarat prof. ing. Gheorghe Gavrilă, membru în echipa de gestiune a unuia din proiecte și, totodată, responsabilul cu diseminarea și valorizarea proiectului. „Avantajul nostru este că ne cunoaștem partenerii, grație celor două vizite de monitorizare întreprinse în cele două școli: la Madrid, unde a participat și prof. ing. Eugen Niță, și la Bilbao, unde am fost eu”, a continuat interlocutorul nostru.Cele două proiecte au titluri sugestive și evidențiază preocuparea școlii pentru un învățământ de calitate. Primul proiect, ce se va desfășura la IES-Emilio Campuzano din Bilbao, are titlul „Calitate și înaltă tehnologie în electronică, pentru șanse mai bune pe piața europeană a muncii” și va fi coordonat de prof. ing. Gabriela Roman. Cel de-al doilea proiect are ca autor pe prof. Mariana Corobea și se va desfășura la un liceu tehnic din Madrid. Din echipele de gestiune ale celor două proiecte mai fac parte prof. Mihai Ungureanu, directorul liceului, prof. Mirela Porumb și contabilul liceului - Niculina Gâță.Valoarea totală a fiecărui proiect este de 46.096 euro, incluzând toate cheltuielile legate de stagiu.