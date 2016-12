Stagii de practică pentru tinerii cu studii în străinătate

1

Studii in strainatate

Doriti sa plecati in stagiu in strainatate? Masterul ITEMS de la Facultatea de Electronica, Politehnica din Bucuresti ofera stagii de dizertatie de maxim 6 luni in Europa si Singapore. Toate cu bursa Erasmus si / sau finantate de universitatile, institutele de cercetare si firmele partenere. Oferim stagii la: Telecom Paris Sud, INSA Lyon, DigitalOptics Corporation din Galway - Irlanda, Universitatea din Trento - Italia, Supelec Paris, CERN Geneva, Polytech’Savoie - Annecy, Universidad de Malaga - Spania, INRIA Grenoble, Universitatea din Luebeck - Germania etc. Detalii pe site.