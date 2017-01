Spune-mi în ce gaşcă eşti ca să-ţi spun cum te numeşti!

Spune-mi în ce gașcă ești ca să-ți spun cum te numești!

Sâmbătă, 27 noiembrie, ora 9,30, la Biblioteca Județeană „I.N. Roman” va avea loc finala celei de-a patra ediții a proiectului „Zilele prevenirii violenței în fa-milie”, lansat în parteneriat de Arhiepiscopia Tomisului, Inspectoratul Școlar Județean, Colegiul Tehnic „Pontica” și Grupul Școlar „George Emil Palade”. Având drept scop preve-nirea violenței, cu componentele violență în familie, cea în școală și cea în comuni-tate, competiția îi implică pe elevi în secțiunile eseu (clasele a IX-a - a XII-a), desen, teatru și slogan (gimnaziu și liceu). Vor fi implicați în proiect peste 500 de elevi din peste 40 de școli din Constanța și județ, ONG-uri, poliția de proximitate. Ieri, la Liceul Teoretic „George Călinescu” am asistat la etapa finală a concursului de scenete înscrise în acest concurs. Irene Bianca Drăgoi, împreună cu colega ei Cristina Mihai, ambele clasa a X-a C, au gândit un scenariu inspirat din „preselecțiile” găștilor din clase și a criteriilor de alegere a componenței lor. „Pentru că de foarte multe ori se întâmplă ca o elevă de liceu să condiționeze sau îi «ajute» pe alții să devină violenți și din cauza faptului că foarte mulți copii în ziua de azi sunt ușor influențabili ne-am gândit să ilustrăm la ce ar putea conduce o asemenea atitudine”. Tema scenetei are în centru o elevă provenită dintr-o familie înstărită și care, după ce câștigă simpatia grupului, începe să învrăjbească propriii prieteni. Cea de-a doua scenetă a fost gândită de Andra Nico-lache și Andrada Lungu, clasa a X-a A, care au încercat să pună în scenă un gen de violență care pleacă din familie, mai ales din cele monoparentale. Împreună cu colegii lor, au gândit un caz cu totul particular, în care un tată violent, care-și teroriza cele trei fiice, ajunge să se îndrăgostească de consilierul psi-hologic al școlii și să devină o familie liniștită și fericită. Oarecum utopic, elevii și-au dorit un final fericit, ca o dovadă a faptului că ei speră ca violența, chiar și cea provenită din familie, să cunoască în cele din urmă happy-end-ul.