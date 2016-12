Spectatorul constănţean, snob sau greu de mulţumit?

Spectatorul constănțean, snob sau greu de mulțumit?

Despre Constanța culturală, la nivel de spectacole autohtone, se vorbește la superlativ arareori, pentru banalul motiv că nu sunt dese motivele… mereu nu sunt bani pentru mai mult și mai bun.Astă-seară, Teatrul Nottara joacă pe scena Teatrului de Stat comedia „Un pic prea intim”, cu o distribu-ție ce a făcut ca biletele pentru această reprezentație să fie vân-dute încă de la sfârșitul lunii ianuarie.De altfel, o adevărată isterie s-a creat și pentru spectacolul „Fazanul”, al aceluiași Nottara, programat în luna aprilie, și pentru care nu se mai găsesc bilete din luna februarie.E drept, vorbim de o sală mică, cu puțin peste 200 de locuri, dar și la Casa de Cultură a Sindicatelor s-a jucat, de 8 martie, pentru a opta oară, „Dineu cu proști” cu casa închisă. Deci, spectatorul constăn-țean e avid după…„Dacă vine Bucureștiul trebuie să fie Dumnezeu pe pământ!“ Faptul că biletele s-au epuizat fulgerător la spectacolul din a-ceastă seară a generat nume-roase comentarii legate de re-pertoriul teatrului-gazdă. Tocmai de aceea, am întrebat-o, ieri, pe Dana Dumitrescu dacă nu cum-va se impun niște… cotituri.„Avem și noi spectacole care se joacă cu casa închisă, cum ar fi «Gaițele» sau «Desculț în parc» ori «Gâlcevile din Chioggia». Suntem un teatru de repertoriu, care presupune să aibă în program și nume din dramaturgia clasică, dar și contemporană. Oriunde în lume, comedia e mai bine vândută. Dar noi avem o altă misiune decât cea de diver-tisment. Și anume cea de culturalizare, și din păcate se confundă lucrurile. E foarte adevărat că oamenii sunt apăsați de exis-tența aceasta, dar poate sunt oameni care se echilibrează emoțional și asistând la o dramă. Teatru înseamnă mai mult decât a te amuza. Și trebuie să recunoaștem că mai există și acel snobism că, gata, dacă vine o trupă de la București trebuie să fie Dumnezeu pe pământ. Nu am nimic cu colegii noștri, mulți dintre ei fiind chiar constănțeni. Arta este subiectivă și pentru că oa-menii sunt diferiți. Unii catalo-ghează comedia ca un gen facil și vor spectacole de substanță”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dana Dumitrescu.Poate nu de aceeași părere este și Gheorghe Ungureanu, directorul Casei de Cultură.„Spectatorul constănțean simte nevoia să se descătușeze, să se bucure de o glumă de calitate sau de o replică cu cârlig. Îmi doresc să pot aduce cât mai multă come-die și spectacole noi. Am încercat de două ori și cu spectacole de dramă și am văzut constănțenii ieșind din sală la fel de încrânce-nați și crispați cum intraseră”, a explicat Ungureanu.Oferite doar în week-end-uri și arareori și în cursul săptămânii, poate și pentru că nici spectatorul constănțean nu ar reuși să se des-prindă, spectacolele scenelor constănțene au ajuns să se repete la intervale mult prea mici pentru a mai fi atractive pentru consumatorul de cultură. Tocmai de aceea poate că ar fi bine să se regândească o poziționare a ofertei. Pentru că doritori sunt cu certitudine.