Spectatorii sunt unanim de acord: „Cultura constănţeană e în comă!“

Spectatorii sunt unanim de acord: „Cultura constănțeană e în comă!“

Ştire online publicată Luni, 07 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Înainte de a publica aceste comentarii apărute la articolul din 26 mai, cu titlul „Baritonul Marius Eftimie de la «Oleg Danovski» atacă public managementul din cultura constănțeană care i-a adus la sapă de lemn”, am dorit să purtăm o discuție și cu Daniela Vlădescu, directorul instituției incriminate, pentru a-i oferi posibilitatea, public, să demonteze câteva dintre afirmații. Din păcate, chiar și lăsând numărul de telefon al redactorului nu s-a putut realiza dorita întâlnire. Provocarea publicării acestor opinii de specialist sau spectator a plecat de la acest comentariu: „Du-te învârtindu-te, femeie! Felicitări, Marius, pentru că ai spus exact ce gândești. Este trist faptul că cei de vârsta ta din teatru nu iau atitudine. Dar într-o Constanța unde Mazăre & CO. taie și spânzură este greu ca cei ce se «revoltă» să-și mai găsească un loc de muncă. Vlădeasca este, în fond, marioneta lor și cum cântă Zgabercea, așa dansează. Este păcat ca acest fapt sesizat de tine să rămână doar pe această pagină de internet și îi rog pe cei de la Cuget, poate ajută la răspândirea lui!”. De la Elena (28-05-2010 11:49:24) „Vai, nouă... vai, vouă, constănțeni! La ce să-i mai fie frică, cucoană, artistului tomitan?! Ce să-i mai ia? Boii de la bicicletă? Demnitatea și profesionalismul au reușit să le «anihileze»... urmează euthanasierea prin «picătura chinezească» și dricul la poarta culturii, coordonată de inculți și-i gata salvată rasa «ariană» din staff-uri! Oare bani de o coroană și ceva lumânări s-or găsi pe la dumnealor, îmbuibații?! Pleacă, tinere, unde vezi cu ochii și urmează-ți rostul și harul, acum, cât mai e vremea ta și nu mai privi în urmă! Vai, nouă... vai, vouă! «Și restul e tăcere»” (a.huxley) De la un retard (26-05-2010 03:02:22) „Așa este! Are dreptate, din păcate. Cultura constănțeană e în comă, iar cei care sunt la putere vin să oprească și ultimele aparate de respirație. Șomaj tehnic, ce rușine!!! Știu că foarte mulți dintre artiști muncesc mult, au două-trei slujbe ca să se poată întreține. Și de multe ori li se reproșează că nu mai dau randament pe scenă. Nu e vina lor că societatea e agonizantă… Domnilor din Consiliu Județean sau Primărie, artiștii sunt unii dintre bugetarii care chiar muncesc pentru puținii bani pe care îi câștigă. Nu freacă menta prin birouri, la cafeluțe!!!!”. De la cunoscător (26-05-2010 06:45:21) „Eu mă ocup de câini, de oameni mai târziu. Dacă celebra doamnă Vlădescu se ocupă de câini, de ce nu se duce director la un adăpost pentru câini și vine la o instituție de cultură??? Pentru că îi plac faima și banii. Îi place să se creadă o victimă a vechiului regim (știm cu toții de ce), pe când în realitate nu este. Ce om cu capul pe umeri s-ar lăuda singur pe la toate televiziunile că «este un om foarte bun și face numai bine», și nu ar lăsa pe cei din jurul său să o facă?? Crede numai ea că face bine, dar nu vede că a distrus o instituție prin felul ei de a o conduce, și viețile artiștilor care nu mai au ce face, nu mai au încotro s-o ia acum. O fi salvat dumneaei zeci de câini, dar cum rămâne cu oamenii?? Nu contează pentru ea deloc?? Se vede că nu... Acum, când totul a fost distrus, nu știu dacă se mai poate face ceva pentru cultura constănțeană... poate doar cineva din Constanța, nu cei veniți din capitală, care nu au decât interesul banului și nimic altceva. Cel mai mare păcat este că această doamnă director nu cred că binevoiește să citească aceste comentarii de sub articol, și, poate, să înțeleagă și ceva din ele. Nu, pentru că nu îi pasă”. De la camelia (26-05-2010 17:07:14) „Bravo, Marius!!! Bine că ai avut tu curajul. Și eu sunt angajată la TNOB, da‘ mi-e frică să vorbesc, că această «mare» directoare e foarte răzbunătoare și sigur mă dă afară. Pentru cine nu știe, de când a fost numită în funcție, numai rău a făcut madam Vlădescu asta. Las‘ că nu se pricepe la manageriat și, dacă o să citiți lucrarea ei de primire în post, o să vedeți că e luată de pe www.referate.ro. Așa mică cum e, o mare dictatoare se ascunde în ea. Pozând în fragilă și grațioasă, plânge la comandă, trăgând cu coada ochiului dacă a făcut impresie, și stă la pândă când să te zgârie și să-și impună punctul de vedere. Numită aici de «Medelin Voicu» (altă «somitate» muzical-cultural-greco-romano-ursaro-catolic) care i-a spus textual «Hai, fă, să te fac directoare la Constanța», în amintirea timpurilor de aur petrecute împreună cu Nicu Ceaușescu, scopul ei a fost de la început să distrugă teatrul, ce mai rămăsese din el după ce Zgabercea și ai lui au făcut praf cultura constănțeană. Din «realizări»: premiere proaste, scumpe și indigeste (să amintesc numai «Lissystrata», unde ea era... primadonă și gajul ei de 20.000.000, că se trecea pe afiș Daniela Vlădescu - București), descompletarea colectivelor (care au putut, au ieșit la pensie, alții au plecat la alte teatre din țară), deprofesionalizare totală prin angajarea unor ex-«mari artiști» (l-aș numi pe Cernat Răsvan - dirijor, cu fii-sa Răsvana Cernat - regizoare, amândoi sunt zero meserie), nu a făcut turnee în străinătate deloc, fiindcă ea cere în nume propriu comisioane grase, și impresarii fug... mâncând pământul când aud. A mai îngroșat schemele pe la personalul administrativ (nea Onaș, ce treabă faci mata, bre, toată ziua? Nea Juristu‘, câte procese ai câștigat? Nea Achizitoru‘, ce-ai mai achiziționat, bre, că noi nu ne luăm salariile...) etc. Așa că artă nu se mai face (păi ce spectacole erau aici și ce premiere, și ce soliști), speranțe nu sunt, iar directoarea mea pe unde apare pe sticlă, plânge de mila câinilor, uitând că angajații din subordinea ei or să intre în șomaj tehnic, primii din țară, spre rușinea ei... Viața-i nedreaptă, că uite, câinele care stă plictisit la intrarea în teatru e mai «scos» decât mine, că el are asigurată hrana zilnică. De la Directoarea MEA. Eu abia la anu‘ dacă mai iau bani...”. De la oropsita (27-05-2010 15:56:13) „Biiis Marius! Sunt destui în teatru care sunt în asentimentul lui Marius, dar nu au curajul să spună ceva de teama represaliilor! Sunt amenințați cu desființarea de acum patru-cinci ani, iar nesiguranța zilei de mâine e la ordinea zilei. Oare mâine or avea ce să mănânce? Nu vreau să le plâng de milă, dar mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt angajat al Teatrului și că am propria afacere. Și eu am fost la Cluj acum trei ani și Marius are dreptate. Acolo mănânci profesionalism pe pâine. Nu poți apărea în public oricum și cu orice preț. La noi numai fițe și pretenții, restul nu contează. Madam de Vlădesco reprezintă CANCERUL acestei Instituții care cândva se numea cu mândrie «de cultură». Nu mai zic de Zgabercea, un tip slinos care face pe interesantul și «mare om de cultură», un individ care doarme în scaun la spectacol, deși nu e decât un cameraman comunist cu ochii bulbucați de nesomn!!! Ce bine ar fi să se ia amândoi de mânuță și să își bea cafelele în altă parte și să lase pe cei mai tineri. Nu mai zic de nepotismele de prin teatru, oameni din punct de vedere profesional zero absolut, fata lu‘ Cernat împreună cu taică-su, soliști de la București de ultima speță, cărora li se decontează drum, cazare, masă plus onorariu (deși nu sunt bani la buget) pe când soliștii din teatru și cei din cor stau și așteaptă firimiturile ce le scapă printre degete (dacă le scapă) nu mai vorbesc de minunatele «japoneze reșapate» care îndeasă sume frumușele în buzunarele conducerii numai ca să mai cânte și ele câte ceva. Ne-am săturat!!!”. De la Suzy cea cu vin-o-n’coa! (28-05-2010 10:06:23) „BRAVO MARIUS!!!!!!!!!!!!! !!!!!!! !!!! Nu ți-e rușine «DOAMNĂ» Daniela Vlă-descu????? Nu vă este rușine, «DOMNILOR» de la CONSILIUL JUDEȚEAN??? Când a fost ultima dată când ați trăit cu 650 lei pe lună? Când a fost ultima dată când ați făcut ceva pentru teatrul din Constanța? Nu poți, «DOAMNĂ», dintr-o între-ținută să ajungi directoare, manager. Ce studii ai tu să manageriezi un teatru? Cum îți permiți tu să ameninți oamenii cărora le dai luna asta salariu 250 lei????????????? Nu poți, «DOMNULE» ZGABER-CEA, dintr-un cameraman să te ocupi de cultură? La câte spectacole de operă și balet ai fost, «DOM-NULE»??? Cât din bugetul con-siliului se duce la teatru și cât la echipa de handbal HCM???????? Cum de te duci tu «DOMNULE» să-ți dai cu părerea la angajări? Cum îți permiți să «ațipești» în timpul audiției la concurs, după care să spui că nu te-ai putut decide??? Câte cunoștințe de muzică aveți??????? Când au dat concurs pe post «DOAMNA» Vlă-descu, Răsvana Cernat? «DOMNIȘOARA» Cernat, regia nu se face vizualizând casete video. Pentru ce iei tu salariu, «DOMNIȘOARĂ»? Pentru regiile făcute cu ani în urmă de oameni talentați? Cum a lăsat teatrul domnul Cristian Mihăilescu și în ce stare l-ai adus tu, «DOAMNĂ»!!!!! Du-te tu mai bine la București și bucură-i pe cei de acolo cu talentul și glasul tău inegalabil. Lasă oamenii buni să se dezvolte și termină cu amenințările că ești PENIBILĂĂĂ!!!”. De la NANE (28-05-2010 11:15:46) *** Indignarea tuturor celor care au ținut să lase comentariu nu se oprește aici, spațiul tipografic nepermițându-ne publicarea lor integrală. Cert este că sunt foarte mulți aceia care au asistat neputincioși la „prăpădirea” culturii constănțene și care susțin în cor revenirea la… normalitate.