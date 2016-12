Spectacolul „Podu“ - lecţie despre cum să nu te sinucizi

Spectacolul „Podu“ - lecție despre cum să nu te sinucizi

Horațiu Mălăele e nebun. În sensul bun al cuvântului, evident! Un nebun care poate face un spectacol dintr-o singură replică sau dintr-o grimasă. La Casa de Cultură Constanța a revenit, luni, cu „Podu”, căruia i-a semnat regia, urcând pe scenă alături de George Ivașcu și de superba Meda Victor, actrița mega-talentată care a jucat în „Nuntă mută”. Cele trei personaje, reunite sub semnul sinuciderii, formează un trio eclectic: dl. Vasilescu, „copilul secolului”, disprețuitor al artelor interpretative și adulator al celor creatoare, care prinde muște cu voluptate, care face un scut din sensibilitatea sa atomică, „un cadavru orfan” mai tare decât Kafka, mai nehotărât în fața vieții decât în fața morții; domnișoara - o sensibilă sau o lucidă, „nu se înțelege din context”, o actriță proaspăt eșuată, care a vrut să facă „teatru cu T mare”, plictisită și auto-suficientă, care trage la măsea ca să uite sau ca să-și aducă aminte; un metrolog complexat, vitaminizat peste măsură, hiperactiv, scund, și de aici greața de sine. Vrea să iubească „tot cu T mare”, contabilizând frenetic cât / ce a mai rămas din viața lui și din cele ale tovarășilor de sinucidere. Domnul Vasilescu își etalează cu alternanță teoriile despre artă, viață și moarte, injectându-și geniul cu opulență în mințile încețoșate ale colegilor de pod. Martori la mizeriile fiecăruia, cei trei poartă măști albe, simboluri ale fricii (de moarte sau de viață) sau ale inocenței (în fața morții sau a vieții). Se pregătesc să moară, dar nu ating idealul „Anna Karenina”, neavând la dispoziție, probabil, același arsenal al dezolării. În cele din urmă, dl. Vasilescu rămâne „singur și viu într-un secol urât”, captiv între tentaculele disperării de a trăi sau, măcar, de a nu muri. Un spectacol omogen din punct de vedere al talentului, având din start un plus din punct de vedere al distribuției. Am putut-o vedea, în sfârșit, pe scena din Constanța, pe Meda Victor, una dintre actrițele pe val din tânăra generație, mireasa total deposedată în „Nuntă mută”, magistralul film regizat de Horațiu Mălăele. Marele actor și regizor, constant în proiecte și creativitate, pregătește un nou film, aproximativ cu aceeași distribuție ca cea din „Nuntă mută”, plus două vedete internaționale. Pelicula se va numi „Funeralii fericite”. De asemenea, Horațiu Mălăele a regizat spectacolul „Tartuffe”, de Molière, la Teatrul Național din București, dar și „Leonce și Lena”, la Teatrul de Comedie. Un alt proiect al artistului vizează o altă latură de-a sa - desenul. În acest sens, Mălăele pregătește deschiderea unei galerii de caricatură și grafică satirică în centrul istoric al Capitalei. De asemenea, se pregătește o reeditare a cărții autobiografice „Horațiu despre Mălăele”, „un ghiveci intelectual”, așa cum o numește, în cunoscutul stil ironic, autorul său.