Spectacolul lui Mihai Mănuțiu a deschis Festivalul Dramaturgiei Românești

Spectacolul “Viața-i mai frumoasă după ce mori” realizat de Mihai Mănuțiu a deschis, miercuri, cea de-a XX-a ediție Festivalului Dramaturgiei Românești, care are loc în perioada 15-22 aprilie, potrivit Agerpres.“Viața-i mai frumoasă după ce mori” a fost prezentat de actorii Teatrului “Tomcsa Sandor” din Odorheiul Secuiesc. Managerul Teatrului Național din Timișoara, Ada Hausvater a prezentat, în deschiderea evenimentului, istoricul festivalului și pe cei care au condus, din 1980, Festivalul Dramaturgiei Românești. Ea i-a reamintit atât pe cronicarii care au realizat selecțiile — de la Valentin Silvestru, Cristina Dumitrescu, Dumitru Solomon, Ion Parhon până la mai tinerele Cristina Modreanu sau Mihaela Michailov — cât și directorii sub mandatelor cărora au fost realizate ediții ale festivalului, începând cu Lucia Nicoară, Ioan Ieremia, Ștefan Iordănescu și, începând cu cea de-a 13-a ediție, actualul manager al instituției, Ada Hausvater. Ada Hausvater a declarat:“Sunt 20 de ediții, mulți ani, și mi se pare important că dramaturgia românească a trecut toți acești ani, s-a dezvoltat și a ajuns într-un punct în care spectacolul de teatru contemporan privește cu atâta atenție textul românesc. Ediția de anul acesta se concentrează puternic pe ceea ce se numește 'individualitate”.În ultimii ani realizatorii de spectacole sunt din ce în ce mai preocupați de dramaturgia românească contemporană, constată selecționerul acestei ediții, Oana Borș. Prima zi s-a încheiat cu spectacolul “Organic” de Saviana Stănescu, în regia lui Andrei Măjeri, producție a Teatrului Național din Capitală. Ediția din acest an găzduiește în premieră și “Art of Ageing — 1st European Theatre and Science Festival”, eveniment realizat sub egida European Theatre Convention, cea mai vastă și longevivă rețea continentală de instituții teatrale, care reunește 40 de teatre din 25 de țări.“Art of Ageing — 1st Theatre & Science Festival” reunește, în perioada 16-18 aprilie, cinci coproducții europene: “Pe ceas. Cu 60 de minute mai bătrân” de Peca Ștefan, producție a Teatrului Național din Timișoara și Badisches Staatstheater Karlsruhe (joi, de la ora 18,00, Sala 2); “Căpșunile și orfanii”, un concept al Werkgruppe2, producție a Teatrului Național Craiova și Staatstheater Braunschweig (joi, de la ora 21,00, Sala Mare); “Fen Fires” de Nino Haratischwili producție Deutsches Theater din Berlin și Teatrul Național Slovac din Bratislava (vineri, de la ora 18,00, Sala 2); “I'm afraid we know each other now” de Ivor Martinic producție Gavella Theatre, Zagreb (vineri, de la ora 21,00, Sala Mare), același text fiind subiectul unui spectacol complet diferit, prezentat de Theater und Orchestra Heidelberg (sâmbătă, de la ora 18,00).Festivalul Dramaturgiei Românești este prima secțiune din cadrul FEST-FDR (Festivalul European al Spectacolului Timișoara — Festival al Dramaturgiei Românești), care se desfășoară între 15 — 22 aprilie și 6 — 13 iunie.Teatrul Național din Timișoara organizează festivalul cu sprijinul Ministerului Culturii, al Primăriei Municipiului și Consiliului Local Timișoara.