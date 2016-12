Spectacolul anului la Constanţa se apropie: "Lord of the Dance", la Sala Sporturilor

Spectacolul anului la Constanța se apropie: "Lord of the Dance", la Sala Sporturilor

Peste două săptămâni, constănțenii se vor putea bucura de cea mai nouă versiune a celebrului spectacol „Lord of the Dance“. Evenimentul va avea loc pe 5 octombrie, începând cu ora 19, la Sala Sporturilor. Constănțenii pot achiziționa bilete pentru spectacol de la Casa de Cultură a Sindicatelor, iar de ieri, acestea se găsesc și la casieria Sălii Sporturilor.Așadar, constănțenii vor vedea 21 de scene de dans, în care efectele speciale, jocurile de lumini, efectele pirotehnice spectaculoase, costumele noi și viu colorate și muzica dramatică vor pune în valoare zecile de personaje ce dansează cu o acuratețe maximă. Spectatorii vor avea parte de multe surprize, dintre care organizatorii ne-au dezvăluit doar câteva: proiecțiile holografice 3D, muzica compusă de Gerard Fahy și participarea membrei Girls Aloud - Nadine Coyle.Surpriza acestui show le va dezvălui spectatorilor ceea ce până nu demult ținea de domeniul filmelor SF: uimitorului spectacol i-au fost adăugate și proiecții holografice 3D, un sistem ce oferă iluzii optice tridimensionale, pentru o experiență unică, de neuitat. Zeci de personaje fantastice vor purta publicul într-o lume de basm, în care personajele pozitive vor sta pe aceeași scenă cu spiritele rele, se vor lupta și vor pierde sau vor câștiga rând pe rând, libertatea fiind premiul pe care toate personajele îl vor împărți la final.„Oricine care are între 5 și 95 de ani poate să vină la show-urile noastre. Suntem aici de 20 de ani și merge foarte bine, asta înseamnă că facem bine ce facem”, afirma Michael Flatley despre la fel de celebrul său show.Prețurile biletelor pentru spectacolul de la Constanța, din 5 octombrie, sunt următoarele: 300 lei (categoria VIP), 250 lei (categoria 1), 200 lei (categoria 2), 150 lei (categoria 3), 100 lei (categoria 4).