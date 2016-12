Spectacole pe scenele constănţene

Spectacole pe scenele constănțene

Duminică seara, 29 februarie 2015, ora 19, de mărțișor, constănțenii sunt invitați la „Nunta lui Figaro” de P.A. Caron de Beaumarchais, la Teatrul de Stat. Regia este semnată de Cristian Ioan, Andei Boldur îi aparține traducerea, iar costumele Gabrielei Nicolaescu. Actorii care fac parte din distribuție sunt Tani Stefu, Bogdan Caragea, Luiza Sarivan, Luiza Martinescu Toma, Cristina Oprean, Lana Moscaliuc, Cosmin Mihale, Florentin Ro-man, Laura Crăciun, Ionuț Alexandru, Dan Cojocaru, Alexandru Iacov, Daniela Ivanciu.„A whole new world” este spectacolul muzical pe care îl puteți urmări la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța. Duminică, 1 martie 2015, ora 19, sub bagheta lui Ionuț Pascu, constănțenii sunt invitați la un concert extraordinar. Concertul se adresează tuturor vârstelor, constăn-țenii având posibilitatea să-i urmă-rească pe soliștii Laura Eftimie, Smaranda Drăghici, Aida Pascu, Doru Iftene, Răzvan Săraru, asistați de Orchestra și Corul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”.Copiii sunt invitați la Teatrul de copii și tineret „Căluțul de mare” pentru a urmări spectacolul „Capra cu trei iezi”. Regizorul Gabriel Apostol reușește să creeze un spectacol de vioiciune, cânt, dans și umor. Scenariul îi aparține lui Cristian Pepino, iar scenografia este semnată de Daniela Drăgulescu. Spectacolul se adresează copiilor în vârstă de 3 -10 ani și îl puteți urmări duminică, 1 martie, atât la ora 11, cât și la ora 12.30.