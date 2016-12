Spectacole de sărbători pe scenele constănţene cu Ştefan Hruşcă şi Fuego

Spectacole de sărbători pe scenele constănțene cu Ștefan Hrușcă și Fuego

Ne mai despart doar câteva zile de cele mai îndrăgite sărbători de iarnă, pe care fiecare constănțean le întâmpină cum simte el mai bine.Pentru acea categorie care îmbină cumpărăturile de Crăciun și cu un moment de suflet, în compania interpreților români îndrăgiți le facem cunoscută oferta de spectacole a scenelor constănțene.Doi pe un bilet la concertul Ștefan HrușcăSăptămâna viitoare, mai precis joi, 10 decembrie, de la ora 20, Ștefan Hrușcă revine pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor pentru întâlnirea cu publicul constănțean și pentru a duce mai departe străvechiul obicei, colindul. El le va aduce celebrele melodii ale „Dascălului de colinde”, așa cum a fost supranumit artistul de către poetul George Țărnea. „Este cel mai frumos obicei creștinesc și românesc - de a merge să urezi de bine, pentru sărbători, celor dragi. Faceți asta și o să vă curățați și o să vă simțiți mult mai bine sufletește. Eu nu doar cânt, eu simt fiecare colind”, declara Ștefan Hrușcă.Prețul unui bilet este de 80 lei, dar con-ducerea Casei de Cultură a decis să se… transforme într-un Moș Nicolae darnic și să ofere un bilet pentru două locuri.Fuego aduce și picturile sale la ConstanțaSâmbătă, 12 decembrie, de la ora 19,30, pe aceeași scenă va reveni „Acasă de Crăciun” și FUEGO. „Vreau să îmbin muzica mea cu un sentiment puternic - acela că de Crăciun toți trebuie să fim în jurul familiei, atât cât a mai rămas din ea, amintindu-ne de cei pe care i-am pierdut, bucurându-ne de clipele și de emoțiile trăite cândva, când eram copii și cele mai frumoase sărbători le petreceam acasă”, declara artistul.Pe lângă concert, Fuego va organiza și o expoziție cu picturile sale în foaierul sălilor de spectacol. O mare parte din fondurile strânse din vânzarea picturilor vor fi donate unor cauze umanitare ce au în prim-plan copiii instituționalizați și persoanele vârstnice.Prețul biletelor variază între 40 și 60 lei.Christmas In ViennaStrauss Festival Orchestra Vienna prezintă Christmas in Vienna pe aceeași scenă a Casei de Cultură, vineri, 18 decembrie, de la ora 19,30.Fascinanta lume vieneză se va deschide și în acest an publicului din România prin intermediul unui spectacol 100% vienez! Pentru al șaptelea an consecutiv, Strauss Festival Orchestra Vienna, dirijată de maestrul Willy Büchler, cu participarea extraordinară a sopranei vieneze Monika Mosser, va susține un amplu turneu în România și va ajunge și la Constanța.Prețul biletelor este de 100 lei și 150 lei.Concert de Crăciun la Teatrul „Oleg Danovski“Pe 19 decembrie, conducerea Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a programat îndrăgitul Concert de Crăciun care anul acesta îi va avea ca soliști pe Elena Rotari, Stela Sîrbu, Laura Eftimie, Smaranda Dră-ghici, Lucia Mihalache, Doru Iftene, Răzvan Săraru, Marius Eftimie. Îi vor acompania Orchestra și Corul Teatrului „Oleg Danovski”, dirijor - Radu Ciorei, maestru cor - Adrian Stanache.Prețul biletelor este de 50, 40, 30 lei, în funcție de locul în sală.