Spectacol umanitar pentru Andrada

Arhiepiscopia Tomisului, Crucea Roșie și Liga studenților din Universitatea „Ovidius” organizează spectacolul umanitar „Andrada are nevoie de noi!!!”, vineri, 3 februarie, de la ora 17, la Casa de Cultură a sindicatelor Constanța. Spectacolul are ca scop strângerea de fonduri pentru Andrada Broască, o tânără din Eforie Nord, studentă la Facultatea de farmacie a Universității „Ovidius” diagnosticată cu leucemie mielomonocitară (LMA4).Au răspuns invitației de a participa Corala Bărbătească „Cuvânt Bun” din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, dirijor Gianin Cristian Oprea, Mihai Trăistariu, Ionuț Galani, Mircea Cazan și An-samblul „Asteria”, Polifonic Band (Ana Maria Fluturu și Alexandru Neș), Larisa Ciortan, Clubul de dans sportiv „Magic Star”, Ansamblul Kardelen, Denisa Lucan, Trupa de dans sportiv Black See. Spectacolul va fi prezentat de redactorul radio Ionuț Dulgheriu. Prețul unui bilet este de 20 lei.