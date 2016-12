Spectacol grandios la Sala Sporturilor: noul show "Lord Of The Dance" - Dangerous Games

În această toamnă, constănțenii vor putea urmări fascinantul spectacol „Lord Of The Dance”, într-o nouă și neașteptată abordare, sub denumirea „Dangerous Games”.Evenimentul, programat pe 5 octombrie, la Sala Sporturilor, propune publicului momente coregrafice create de zeci de dansatori - campioni mondiali la dans, efecte vizuale, jocuri de lumini și laser. Ceea ce până nu demult ținea doar de domeniul filmelor SF, astăzi face parte integrantă din spectacolul irlandezilor: grandiosului spectacol i-au fost adăugate și proiecții holografice 3D, un sistem ce combină iluziile optice cu tehnologiile de ultim moment, pentru a crea iluzii optice tridimensionale, oferind spectatorilor o experiență unică, de neuitat.Mășcări de dans complexe, coregrafie incredibilă, holograme, melodii compuse de Gerard Fahy și invitata specială Nadine Coyle - membră a formației Girls Aloud, sunt câteva dintre surprizele pe care le aduce noul show în luna octombrie în orașul de la malul mării.Prețurile biletelor sunt cuprinse între 300 lei (categoria VIP) - 250 lei (categoria 1), 200 lei (categoria 2) - 150 lei (categoria 3), 100 lei (categoria 4) și se pot procura și de la casa de bilete a Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța.