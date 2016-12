Spectacol dedicat copilăriei

Vineri, 08 Iunie 2012.

Pentru a celebra Ziua Internațională a Copilului, elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria” din Constanța organizează un spectacol cu tema „Copilărie fericită”, ce va avea loc astăzi, orele 17.00, în Aula Bibliotecii Județene, Constanța.Spectacolul se înscrie în seria activităților derulate în cadrul proiectului „Cartea, un prieten fidel”, în parteneriat cu Biblioteca Județeană, și cuprinde momente artistice muzicale și coregrafice. Își vor da concursul corul clasei a VI-a D, sub îndrumarea doamnei profesor Mariana Păun, câțiva olimpici la instrumente, Dumitru Theodor, Bădăruță Mihai, de la clasa a VI-a B și colegii lor, Simion Ramona și Petrescu Anca, și elevii clasei a V-a B. Elevii clasei a III-a A, îndrumați de profesor Cornelia Bujin, vor susține un moment de dans artistic.Aceasta nu este prima activitate în parteneriat cu Biblioteca Județeană, au existat și altele derulate în săptămâna „Școala altfel”, printre care vizite la sălile bibliotecii(Sala de împrumut, de cataloage, de lectură), familiarizând și îndrumând astfel elevii către acest mediu cultural. De asemenea, elevii au putut avea acces la fondul de carte rară și au fost învățați cum să recondiționeze o carte.Coordonatorii acestui proiect sunt doamna profesor Rodica Motocu, din partea Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, iar din partea Bibliotecii Județene, Diana Codreanu.