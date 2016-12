Spectacol de teatru pentru copii „Confesiunile unui căţel”

Spectacol de teatru pentru copii „Confesiunile unui cățel”

Duminică, 2 iunie, Primăria Municipiului Medgidia, în parteneriat cu Asociația „Save the Dogs and other Animals” Medgidia, organizează, la Casa de Cultură „I.N. Roman”, un spectacol de teatru, după romanul „A dog’s life”, de Peter Mayle, oferit gratuit copiilor din ciclul primar al școlilor din municipiul Medgidia de către o trupă de teatru din București, intitulată „Replika”.Spectacolul este finanțat de „Animal Care Austria”, o organizație de salvare a animalelor, asemănătoare cu „Save the Dogs and other Animals”, cu scopul de a sensibiliza publicul și de a trezi în conștiința elevilor ideea că și animalele au sentimente și merită respectul nostru. De asemenea, spectacolul face parte din programul de educație desfășurat de Asociația „Save the Dogs and other animals”, timp de două semestre, în școlile din Medgidia.