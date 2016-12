Spectacol de teatru pentru copii „Confesiunile unui căţel”

Spectacol de teatru pentru copii „Confesiunile unui cățel”

Duminică, 2 iunie, Primăria Municipiului Medgidia, în parteneriat cu Asociația „Save the Dogs and other Animals” Medgidia, organizează la Casa de Cultură „I.N. Roman" un spectacol de teatru, după romanul „A dog's life”, de Peter Mayle, oferit gratuit copiilor din ciclul primar al școlilor, din municipiul Medgidia de către o trupă de teatru din București intitulată „Replika”.