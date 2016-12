Spectacol de stand-up la Iaki

Vineri, 26 septembrie, de la ora 21, la hotel Iaki din Mamaia ex membrul DeKO - Cristian Dumitru, prezintă un spectacol de stand-up comedy original, avându-l în deschidere ca invitat pe Cătă Dum.Cristian Dumitru a început să practice stand-up comedy încă din 2003, făcând parte până în anul 2006 din trupa Deko. În 2006 a înființat îm-preună cu Cătălin Iliescu și Claudiu Constantin, trupa Comedy Now (actualmente Jokers), iar din 2008 a susținut nenumărate spectacole alături de Tibi Neuronu și Cătălin Bor-dea făcând parte din Trupa Showtime. De doi ani susține spectacole one man show atât în București, cât și în întreaga țară.