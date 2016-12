Spectacol de stand-up la Iaki

Vineri, 26 septembrie, de la ora 21, la hotel Iaki din Mamaia ex membrul DeKO - Cristian Dumitru, prezintă un spectacol de stand-up comedy original, avându-l în deschidere ca invitat pe Cătă Dum.Cristian Dumitru a început să practice stand-up comedy încă din 2003, făcând parte până în anul 2006 din trupa Deko. În 2006 a înființat împreună cu Cătălin Iliescu și Claudiu Constantin, trupa Comedy Now (actualmente Jokers), iar din 2008 a susținut nenumărate spectacole alături de Tibi Neuronu și Cătălin Bordea făcând parte din Trupa Showtime. De doi ani susține spectacole one man show atât în București, cât și în întreaga țară.