Specialişti de tradiţie nordică la Universitatea „Ovidius”

Specialiști de tradiție nordică la Universitatea „Ovidius”

Ştire online publicată Joi, 23 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vineri, 24 mai, la Facultatea de Istorie și Științe Politice, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, împreună cu Asociația Română de Studii Baltice și Nordice, debutează Conferința internațională „Empire Building and Region-building in the Baltic, North and Black Sea areas”.O importantă manifestare științifică, conferința se referă la probleme ce acoperă spațiul cuprins între Nordul Europei, Marea Baltică și Marea Neagră. Conferința va aborda teme precum: dezvoltarea istorică a acestor regiuni, relații culturale și diplomatice între țările din această parte a Europei, în trecut și în prezent, construcție națională și regională, raporturile dintre Uniunea Europeană și zona respectivă, proiecte educaționale și punți de legătură între cele două spații.A doua zi a conferinței, 25 mai, va găzdui zece paneluri în cadrul cărora vor fi prezentate 40 de comunicări științifice, o prezentare de proiect referitoare la educația bazată pe investigație și o prezentare de carte cuprinzând mai multe volume de autor și reviste științifice.Conferința, care astfel va reuni într-un cadru unic, multicultural, specialiști de tradiție nordică, se va încheia duminică, 26 mai, cu o excursie a participanților în Dobrogea.