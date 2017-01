„Spaţiul cosmic pentru educaţie“ şi-a stabilit elitele la Constanţa

„Spațiul cosmic pentru educație“ și-a stabilit elitele la Constanța

4 Octombrie 2009 este data ce a marcat cea de-a zecea ediție a Săptămânii Mondiale a Spațiului Cosmic, eveniment oficializat de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite și care marchează lansarea primului satelit artificial al Terrei, Sputnik 1, respectiv semnarea, zece ani mai târziu, a Tratatului asupra principiilor care guvernează activitățile statelor în explorarea pașnică a spațiului cosmic. Ediția de anul acesta a avut tema „Spațiul cosmic pentru educație” și ea a fost marcată la Constanța de către Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” printr-o serie de acțiuni cărora li s-a alăturat din nou și cea de-a cincea ediție a suitei de manifestări My Space. Toate lucrările s-au subscris temei din acest an – „Space for Education”, înscriindu-se în trei secțiuni: concurs de desene (clasele V-VIII), concurs de creație literară (clasele V-VIII) și concursul de matematică pe echipe MathSpace (clasele V-VIII). Vineri, 9 octombrie, în aula Coriolan a Colegiului „Mircea” au fost anunțați premianții și, cum era de așteptat, nu neapărat pentru că ei sunt organizatorii, ci pentru că palmaresul anterior dovedește poate o pregătire mai aparte, elevii colegiului-gazdă au luat „crema”. Astfel, la concursul de creații literare, Sabin Andrei Țenea, din clasa a VII-a, a obținut premiul I cu lucrarea intitulată „Educația în spațiu”. La concursul de desene, toate cele trei premii și două mențiuni au fost obținute de mirciștii dintr-a VII-a, pe prima treaptă situându-se Andra Manțighian. La concursul de matematică Math Space, lupta a fost foarte strânsă, după cum afirma prof. Gabriela Constantinescu, coor-donatoarea acțiunii, la start fiind înscrise opt echipaje, formate din câte patru membri reprezentând fiecare clasă de gimnaziu: trei de la CNMB, două de la Liceul Teoretic „Ovidius” și câte unul de la Grup Școlar Cumpăna, Școala nr. 16 și Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”. Premiul I a fost obținut de unul dintre echipajele CNMB format din Bianca Zîrnă (clasa a V-a), Andrei Graur (clasa a VI-a), Ioan Ignat (clasa a VII-a) și Cătălina Durbală (clasa a VIII-a). Alături de alte aproape 50 de țări, România marchează Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic în mai mult de jumătate din județele țării și în municipiul București. Cu peste 50 de evenimente înscrise în calendarul oficial al manifestării, România se plasează din nou printre principalele țări partici-pante, anul trecut aflându-se pe locul doi.