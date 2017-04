Spaima elevilor de clasa a II-a. "Dacă nu luăm testul rămânem repetenţi?"

Spaima elevilor de clasa a II-a. "Dacă nu luăm testul rămânem repetenți?"

Pentru elevii constănțeni de clasa a II-a, ieri a încetat calvarul primelor emoții de examen, Evaluarea Națională de tip PISA luând sfârșit odată cu proba la Matematică.Reamintim că luni, 10 aprilie, și marți, 11 aprilie, ei au susținut probele la scris și citit la Limba Română, timpul alocat fiecărei probe fiind de 30 de minute, testele fiind date pe numere. Potrivit metodologiei, la proba de scriere, elevilor li se evaluează competențele de producere a mesajelor scrise, iar la proba de citit capacitatea de a recepta mesajele citite.Rezultatele individuale obținute la Evaluarea Națională nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Aceste vor fi utilizate la nivelul unității de învățământ pentru realizarea unor planuri individualizate de învățare astfel încât, dacă este nevoie, școala va trasa o serie de măsuri de remediere a rezultatelor și dezvoltare a competențelor.Testele PISA la nivel internațional se susțin din trei în trei ani, ultima testare având loc în 2015, când România a înregistrat o scădere a performanțelor în educație față de 2012, dar în creștere față de 2006. Aceste testări pun un accent deosebit pe gândirea logică, excluzând învăța-rea mecanică, exercițiu și capacitatea de corelare interdisciplinară a noțiunilor - o abilitate destul de puțin dezvoltată de către sistemul românesc de învățământ.„Ne încărcăm de alte și alte hârțoage!“Ieri, am stat de vorbă cu prof. inv. Mariana Nichita, de la Școala Gimnazială nr. 20 „Marin Sorescu”, care era înconjurată de hârtii ce trebuiau completate la finalul acestor testări.Întrebată cum i s-au părut subiectele pe care le-au avut de rezolvat cei 25 de copii de la clasă, prof. Nichita declara că au fost la nivelul lor de studiu, mai ales că au avut la dispoziție o carte după care au mai lucrat la cursuri. „Din păcate, nu le văd utilitatea, pentru că este un stres în plus pentru copii și pentru părinți. Chiar nu le vedem eficiența și nu știm la ce ajută, pentru că noi oricum le dăm testări copiilor - și inițială, și finală și sumativă. Iar de-a lungul anului școlar, părintele vede care este nivelul copilului și știm care este nivelul clasei.Am 35 de ani de învățământ și la anterioara serie de clasa a IV-a îmi amintesc că mă întrebau elevii «Dacă nu trecem testul rămânem repetenți și nu mai trecem în clasa a V-a»? Și pe părinți a durat ceva timp până i-am lămurit că nu pentru acest scop se dau testele. Ca să nu mai zic că noi, învățătorii, ne încărcăm de hârțoage, pentru că trebuie să completăm pentru fiecare copil în parte o serie de indicatori, de fișe de evaluare, pe care le arătăm pă-rinților, dar care nu prea înțeleg”, a adăugat același învățător, care exprimă, de fapt, opinia întregii sale bresle.v v vLa întoarcerea din vacanța de Paști vor intra în așa-zisele emoții elevii de clasa a IV-a, urmând să susțină pe 3 mai proba la Limba română, iar pe 4 mai - Matematică. Evaluarea competențelor la finalul clasei a VI-a va începe pe 10 mai - Limbă și comunicare la limba română și la engleză, iar pe 11 mai - Matematică și Științe ale naturii.