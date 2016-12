Sorin Cîmpeanu: Avem o scădere dramatică a numărului de studenți

Sâmbătă, 15 Octombrie 2016

Președintele Consiliului Național al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu, a declarat, sâmbătă, că, în ultimii ani, în România se înregistrează o scădere "dramatică" a numărului de studenți, arătând că țara noastră este sub media europeană în privința absolvenților de învățământ superior, potrivit agerpres."În percepția publică sunt prea mulți studenți, ceea ce este o aberație. Toată lumea își dă cu părerea la politica educațională. Suntem mult sub media europeană. Avem ca țintă asumată de România în parteneriat cu UE atingerea unui procent de 27,6% de absolvenți de învățământ superior în anul 2020. Din grupa de vârstă 30 — 34 ani suntem la 23%. Avem o scădere dramatică a numărului de studenți, practic o înjumătățire în ultimii ani, dar noi ne facem că nu vedem că ținta pe care ne-am propus-o pentru 2020 este practic imposibil de atins. Nu poți să transformi dintr-o descreștere dramatică și continuă într-o creștere în 2020. Este imposibil acest lucru, este un nonsens", a afirmat Cîmpeanu, la Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Studenților din România.El a pledat pentru o creștere a finanțării pe Educație astfel încât în 2020 să se ajungă la 6% din PIB, adăugând că în România nu există o reglementare coerentă în domeniu.Președintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), Iordan Predescu, a spus, la rândul său, că în România sunt extrem de puțini studenți."Pare anormal că mass-media spune că avem prea mulți studenți. Eu spun că avem extrem de puțini studenți și că efortul financiar făcut de întreaga societate pentru a învăța cât mai mulți tineri la nivel superior pentru a face față cerințelor pieței muncii este pur și simplu evident", a arătat Predescu.El a afirmat că, în prezent, studentul este altul decât cel tradițional, de acum 20-30 de ani, și acest lucru generează un alt timp de învățământ, care trece de la cel centrat pe profesor la cel centrat pe student.Uniunea Națională a Studenților din România, care aniversează 10 ani de la înființare, are peste 80 de organizații în 18 centre universitare.