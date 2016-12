Soluţii de Tehnologie Informatică de ultimă generaţie pentru universităţile membre ale Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră

Soluții de Tehnologie Informatică de ultimă generație pentru universitățile membre ale Rețelei Universităților de la Marea Neagră

Ştire online publicată Joi, 08 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Marți, 6 octombrie, s-a aflat în vizită de lucru la Constanța o delegație de experți din partea companiei PTC Inc. condusă de Dmitri Orlov, director pentru programe educaționale pentru Europa centrală și de est. Vizita a fost programată în cadrul planului de activități convenit pentru parteneriatului dintre Rețeaua Universităților de la Marea Neagră și compania PTC în vederea promovării tehnologiilor informatice asociate Internetului Viitorului.Astfel, prima parte a vizitei, găzduite de Facultatea de matematică și Informatică din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța a fost organizată ca o întâlnire de lucru cu reprezentații universităților membre ale RUMN din Constanța respectiv: Universitatea „Ovidius”, Academia Navală, Universitatea Maritimă și Universitatea „Andrei Șaguna”. Experții din partea PTC au prezentat platforma Thingworks care va fi pusă gratuit la dispoziția cadrelor didactice și studenților din cadrul universităților membre RUMN pentru a dezvolta programe de instruire și aplicații de tip Internetul lucrurilor (Internet of Things – IoT). Au fost prezentate facilitățile oferite de platforma IoT Thingworks și modul în care aceasta poate fi folosită în practic toate domeniile de specializare din cadrul Universităților atât la discipline tehnice, socio-economice, umaniste, medicina sau arte.De asemenea, a fost prezentat pachetul de soluții software inclus în programul University Plus care a fost oferit ca un program pilot, la un preț promoțional, pentru trei universități din România între care și Universitatea „Ovidius” din Constanța. Astfel, prin intermediul Institutului pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie, din cadrul Universității constănțene, cadrele didactice și studenții vor avea acces la programele Creo, Windchill și Matcad care vor deschide o paletă foarte largă de oportunități ce acoperă arii legate de proiectare asistată de calculator, simulare, fabricație, realitate virtuală și multe altele. Studenții vor putea lucra în echipe interdisciplinare colaborând cu colegi de pe alte meridiane.Prof. univ. dr. Sorin Rugină, rectorul Universității „Ovidius”, a mulțumit reprezentanților companiei PTC pentru suportul oferit și a subliniat oportunitățile spectaculoase care se deschid prin utilizarea acestor tehnologii informatice cum ar fi proiectarea unor proteze ortopedice care să fie montate la pacienți și apoi să se urmărească solicitările mecanice care apar în condiții reale, cu posibilitate de diagnoză în timp real prin intermediul modulelor de realitate augmentată. Dl. Orlov a prezentat proiecte de cercetare derulate în colaborare cu universități din SUA pentru proiectarea de valvule cardiace personalizate sau tratamente care se concept plecând de la secvențele de ADN ale pacienților și a invitat cadrele didactice din Constanța să participe la astfel de proiecte.Cea de-a doua parte a programului s-a derulat la Centrul pentru Tehnologii Spațiale - COSMOMAR din cadrul INCD „Grigore Antipa”. La întâlnirea cu colectivul de cercetători din cadrul centrului au fost evaluate posibilitățile de colaborare în direcția utilizării platformei Thingworks pentru activitățile de achiziție și prelucrare de date, în automatizarea experimentelor și facilitarea transferurilor de date între diferite sisteme. De asemenea, au fost identificate o serie de aplicații folosind platforma Creo pentru laboratorul de prototipare rapidă. Dr. Tania Zaharia, director științific al institutului, a evidențiat oportunitățile de colaborare și în domenii cum ar fi prelucrarea datelor satelitare, cercetare marină și sisteme experimentale care să fie concepute în cadrul centrului COSMOMAR pentru teste în condiții de gravitație redusă.Ultima parte a vizitei s-a desfășurat la sediul Secretariatului RUMN, unde echipa PTC condusă de Orlov și echipa de experți din cadrul Secretariatului RUMN condusă de prof. univ. dr. ing. Eden Mamut, Secretar General RUMN, au sintetizat concluziile vizitei și au stabilit un plan de acțiune cu responsabilități și termene. Obiectivele prioritare pentru etapa următoare se referă la organizarea accesului studenților și cadrelor didactice la resursele de instruire, la definirea de proiecte concrete și coordonarea echipelor. Părțile au convenit ca în luna septembrie 2016, să se organizeze la Constanța un eveniment de referință în formatul unui concurs pentru studenți având ca scop dezvoltarea de aplicații pentru dispozitive de tip sateliți de mică dimensiune (cubesats) și dispozitive experimentale dedicate testelor în condiții de microgravitație.Echipa de la PTC a plecat impresionată de atmosfera de emulație creativă constatată la Constanța și cu promisiunea de a reveni și cu alte surprize cum ar fi implicarea studenților constănțeni în Formula Student - o competiție de autovehicule proiectate și realizate de către studenți.